「TRAIN SUITE 四季島」2026年7～9月出発分の申込受付開始について
東日本旅客鉄道株式会社




○「TRAIN SUITE 四季島」は、四季折々の鉄道ならではの旅を提供することを通じ、地域の様々な魅力を掘り起こし、情報を発信することで「地域をつなぐ懸け橋」となることを目指して運行しています。
○このたび、「TRAIN SUITE 四季島」の旅について、2026年7～9月出発分の運行概要ならびに申込受付期間が決まりましたのでお知らせします。




１　2026年7～9月出発分の運行概要について　　※詳細は「別紙」を参照


　多くのお客さまからご好評をいただいている、「3泊4日コース/夏」、「1泊2日コース(長野)/夏」の2つのコースを継続して設定します。


　「3泊4日コース/夏」は、「大自然の織りなす風景と、受け継がれてきた悠久の文化にふれる旅。」をテーマに、上野駅を出発し、北海道の函館・道南、そして本州に戻り、東北の文化に触れます。


　「1泊2日コース（長野）/夏」は、「みなとまちが育んだ豪商の粋と、豊かな里山の恵みを味わう旅。」をテーマに、上野駅を出発し、新潟県と長野県を巡ります。


　「TRAIN SUITE 四季島」の旅は、全て旅行会社が企画する旅行商品として販売します。旅行商品は、(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売するほか、主な旅行会社での販売を予定しています。



※画像はイメージです

２　運行日程


(1) 3泊4日コース出発日（月曜日出発）




(2) 1泊2日コース（長野）出発日（土曜日出発）




※□枠の出発日分を(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールスより販売します。


※ 8月22日出発分は、「JRE POINTステージ※ 」にて 2期以上連続プレミアム会員の方が優先してお申し込みいただけます。詳細は対象会員の方にJRE POINT事務局からメールにてお知らせします。


お申し込み状況によっては、プレミアム会員以外の方がご利用になる場合があります。


※「JRE POINTステージ」について詳しくはJRE POINT WEBサイトをご覧ください。　https://www.jrepoint.jp/point/stage/


※運行日は変更となる場合があります。



３　(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売する商品概要


(1) 旅行代金（お一人様）　




(2) お申し込みについて


1.申込受付期間


2025年10月10日（金）10:00 ～ 12月8日（月）18:00


2.申込方法


旅行のお申し込みにつきましては、以下ホームページにてお申し込みください。


＜お申込み＞


ホームページ：https://www.jreast.co.jp/shiki-shima/


＜お問い合わせ＞


「TRAIN SUITE 四季島」ツアーデスク：0570-00-7216（ナビダイヤル）


営業時間10：00～17：30（休業日：水曜・土曜）


※お申し込みが多数の場合は、抽選とさせていただきます。


※抽選結果の発表は2026年1月中旬頃を予定しています。



【別紙】


■TRAIN SUITE 四季島「3泊4日コース/夏」コース





■TRAIN SUITE 四季島「1泊2日コース（長野）/夏」コース




※出発日によって、2日目朝食の食事提供施設および訪れるワイナリーは異なります。


※時刻等についてはプレスリリース日時点での情報です。変更となる場合があります。



コースの詳細はホームページをご参照ください。


「TRAIN SUITE四季島」ホームページURL：https://www.jreast.co.jp/shiki-shima/