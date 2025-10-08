IIBC×TAC株式会社共催、10/26(日)オンラインセミナー開催！TOEIC(R) L&R TESTの最新情報や活用事例、スコアアップ戦略を解説！

TAC株式会社IIBC×TAC株式会社共催セミナー

TAC株式会社（以下、TAC）は、一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）と共同で、TOEIC(R) L&R TESTの最新情報とスコアアップの戦略を提供するオンラインセミナーを2025年10月26日（日）に開催します。年間176万人が受験するTOEIC(R) L&R TESTは、英語のリスニング・リーディング能力を評価する世界標準のテストで、企業の採用、昇進、配属などで広く活用されています。

本セミナーでは、TOEIC(R)プログラムを運営するIIBCがテストの特徴や企業での活用事例を直接解説し、TACが短期間で効率的にスコアアップを実現する対策講座について紹介します。参加者には受講料割引クーポンをプレゼント！

▼予約はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#0002(https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#0002)

イベント概要

■日時: 2025年10月26日（日）14:00～15:00

■形式: オンライン（Zoomライブ配信、予約者限定の見逃し配信あり）

■対象: TOEIC(R) L&R TESTに初めて挑戦する方、スコアアップを目指す方

■担当: IIBC マーケティング部 マーケティング課係長 岸本竜男様 / TAC TOEIC L&R TEST対策講座事務局スタッフ

■内容: TOEIC(R) L&R TESTの3つの特徴とその意義 企業における活用事例とデータ分析 TAC対策講座の特長とコース紹介

■質問受付: 予約時に質問を受付し、説明会当日に回答します。（ご質問の内容や件数によっては当日お答えできない場合があります）

■特典: アンケート回答者には受講料割引クーポン（単科コース1,500円OFF、パックコース3,000円OFF）をプレゼント

https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#0002(https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#0002)

参加のメリット

信頼性の高い最新情報: TOEIC(R)プログラム運営元であるIIBCから、テストの特徴や企業での活用事例を直接学び、受験の価値を深く理解できます。

スコアアップの戦略: TACの専門スタッフが、短期間で目標スコアを達成するための実践的な学習法と講座の強みを紹介。

お得な特典と柔軟な視聴: 受講料割引クーポンでTACの講座をお得に受講可能。見逃し配信により、都合の良い時間に視聴できます。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#0002(https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#0002)

IIBCについて

一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）は、TOEIC(R)プログラムを運営し、グローバルなビジネスコミュニケーション能力の向上を推進しています。

TAC株式会社について

TACは、資格取得とキャリアアップを支援する教育機関として、TOEIC(R) L&R TEST対策講座をはじめとする多様なプログラムを提供。経験豊富な講師陣と実践的なカリキュラムで、受講生の目標達成をサポートします。

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html(https://www.tac-school.co.jp/index.html)