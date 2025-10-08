自分は本を読む量が「少ない」と思う人が7割　「新刊書籍を購入」に次いで「図書館で借りる」が2位

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「読書に関する調査（2025年）」を実施しました。秋は日差しもやわらぎ、読書に適した季節といわれていますが、普段、どのくらいの本を読んでいるのでしょうか。今回は、「本を読む量」「半年間に読む本の冊数」「読む本の入手方法」「本の選び方」「読んでいる本のジャンル」について聴取しました。





■調査結果

本を読む量が「少ないほうだと思う」は55.4％、「やや少ないほうだと思う」と合わせて「少ないほう」は68.8％を占める。

読む量が「多いほう」と思っている人は男女とも30代が高いものの、いずれも2割未満。一方、男性50～60代と女性40代は「少ないほう」の割合が7割半ば。<図1>

半年間に読む本の冊数は「1冊未満」が51.6%で、2023年と比べ微増。

女性40代は「1冊未満」が6割と読書量が少ない。一方、男性20～30代、女性30代は「1冊以上」が半数を超える。<図2>

普段、読む本の入手方法は「新刊の書籍を購入」が46.6%でトップ。続いて、「図書館で借りる」が35.0%。

「有料の電子書籍を購入する」「無料の電子書籍を読む」はいずれも1割台。女性40～60代は「図書館で借りる」が4～5割で、特に女性50～60代では最も多い入手方法。<図3>

本の選び方は、「好きな作家の新刊」「タイトルに惹かれた本」「なんとなく自分のためになりそうだと思った本」がTOP3。

20代は「SNSで話題」、50～60代は「好きな作家」、60代は「テレビや新聞などの書評で気になった本」をきっかけに本を選択している。<図4>

読んでいる本のジャンルは「小説」が5割、「単行本マンガ」「趣味系の専門書」が2割前後。

60代は「小説」が6割と特に高い。40代は「単行本マンガ」が他年代と比べ読まれている。<図5>

■調査項目

□属性設問

□本を読む量

□半年間に読む本の冊数

□読む本の入手方法

□本の選び方

□読んでいる本のジャンル

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2025年10月3日（金）～10月5日（日）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

