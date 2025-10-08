日本初、事業投資型クラウドファンディングで出資金額３.６億円を突破

ミュージックセキュリティーズ株式会社

ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中園浩輝）が運営する事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」にて、10月7日に募集を開始した『映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台ファンド』が、8日15時の時点で、３.６億円の調達額に達しています。

これは、国内の事業投資型クラウドファンディングの最高調達額（※）を更新するものです。

本ファンドは、株式会社CHIMNEY TOWN（東京都千代田区、代表取締役：西野亮廣）が手掛ける長編アニメーション映画「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」の制作・宣伝・公開に必要な資金の一部を募集するもので、投資家の皆さまへ事業の売上げに応じた分配を行います。

前作『えんとつ町のプペル』は196万人の観客動員、興行収入27億円を記録。

そこで築かれた認知度やファンコミュニティは、強力なIP資産となっており、今作ではその資産を活かし、10年間に渡る事業計画を立てています。

今後、2026年3月26日まで最大募集総額4億8000万円の募集を行い、募集総額に達した時点で募集を締切らせていただきます。

※当社調べ。事業投資型クラウドファンディングとは、一般の個人や法人からインターネットを通じて直接事業への投資を募る仕組みです。投資家は、投資した対象の事業の成果に応じて、分配金を受け取ります。貸付型クラウドファンディング（ソーシャルレンディング）や不動産クラウドファンディングは含みません。

ファンド名：映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台ファンド

募集金額：4億8000万円

一口金額：50,000円（内訳：出資金48,000円 取扱手数料2,000円）

資金使途：「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」製作費及び広告宣伝費

目標償還率：112.2％

※目標償還率は、事業計画売上を達成した場合の償還率（源泉徴収前）です。現時点での目標であり、将来の分配金額を保証するものではありません。

事業のポイント：

テーマ『待つ』の普遍性：遠く離れた存在の“帰還”を信じる希望を描く

初作映画「えんとつ町のプペル」は196万人の観客動員数、27億円の興行収入という実績

公開以降の広がり：配信、書籍・グッズ、イベント等の二次展開も視野

特典：

ご出資いただいた方全員：デジタル出資証明書の送付

100口以上出資の方：西野亮廣と隣の席で映画を一緒に観る権利

200口以上出資の方：出資者ごとの個別出資証明書（ポスタータイプ）の送付

ファンドページ：映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台ファンド｜セキュリテ(https://www.securite.jp/fund/detail/8481)

※当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料（別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。）がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。

詳細はファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P1-fhU4QAPE ]

株式会社CHIMNEY TOWN 西野亮廣代表からのコメントをご紹介します。

【事業投資型クラウドファンディング】で迎えたい未来

あらゆるエンタメを作り、届けていく中で、現代のお客さんが「役割」を求めていることが次第に分かってきました。



ただ、プロが作り上げた作品を受け止めるだけの存在ではなく、「自分も作品を制作する側にまわりたい」という欲求が以前にも増して膨らんでいると。



そこから「どうにかこうにか、お客さんを作り手側にまわせないものか？」と方法を探っていた時に【事業投資型クラウドファンディング】に出会いました。



作品の制作費を負担していただき、作品の利益を分配させていただくことで、名実とも「映画の作り手」になっていただこうと。



映画を一部の人間だけで所有するのではなく、鹿児島にいるサラリーマンが、鳥取の主婦が、青森のファミリーが「僕の作品」「私の作品」「僕らの作品」と言えるような、そんな未来を迎えたいと思いました。



そして、この手法がスタンダードとなり、次の時代を生きる「お金はないけど、想いはある」というクリエイター達の選択肢になれば、エンタメ屋冥利に尽きるというもの。



『映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』でその未来の扉を開くことができれば幸いです。

皆様から想いを託していただく以上、責任と覚悟を持って、最後まで全力で走り抜きます。

何卒、ご支援のほど宜しくお願いします。



西野亮廣（キングコング）

本件のお問い合わせ先

運営会社:ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会

所在地:東京都千代田区丸の内二丁目5-1丸の内二丁目ビル1階

電話番号:03-5948-7301（代表）

公式サイト:https://www.musicsecurities.com/

セキュリテ公式サイト:https://www.securite.jp/

X:https://x.com/ms_securite

Facebook:https://www.facebook.com/securite.jp