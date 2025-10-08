株式会社エイティング　「Unreal Engine 5」と「Houdini」を活用したゲーム開発事例『MAGNI』を公開！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）のグループ会社である株式会社エイティング（代表取締役社長：鮫島保彦、本社：東京都品川区、以下「エイティング」）は、「Unreal Engine 5」と「Houdini」を活用した研究開発プロジェクトによる開発事例「MAGNI」を公開しました。

エイティング：研究開発プロジェクト「MAGNI」

https://www.8ing.co.jp/company/8ing/rdproject_magni/

今回「MAGNI」で挑戦した、オープンワールド環境とフォトリアル表現の両立は、国内ではまだ開発事例が少なく、受託開発においても経験のない領域に依頼が寄せられることは多くありません。

広大なフィールドを構築し、動的なライティングや天候変化に加えて、地形・植生・気象の振る舞いまで自然環境を可能な限り再現するには、多くの技術的ハードルが存在します。 「MAGNI」ではそれらに正面から取り組み、少人数の開発体制でも成立するオープンワールド制作手法を徹底的に検証しました。

このプロジェクトは、単なる技術実験にとどまらず、 新たな領域へ踏み出すエイティングの姿勢を示すものとなりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZUe7EBY6ZqA ]

コロプラグループは、今後も「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」のMissionのもと、グループ一丸となって新しいエンターテインメントを届けてまいります。

詳細は以下のページよりご覧ください。

※(C)Kartverket 本研究開発にはノルウェー地図局が提供しているLiDARデータを使用しています。

