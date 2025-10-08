埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、アーティクルキャリー株式会社トーコーと2025シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、元Jリーガーの加藤 大志様が代表を務め、一般建築資材の配送をメインに行っているアーティクルキャリー株式会社トーコー（埼玉県比企郡川島町、代表取締役社長 加藤 大志）と2025シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■アーティクルキャリー株式会社トーコー 様HP : https://actoko.jp/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■アーティクルキャリー株式会社トーコー 代表取締役社長 加藤 大志 様コメント

「この度パートナー企業としてCOEDO KAWAGOE F.C様と契約させていただきとても嬉しく思います。

私自身、元Jリーガーとしてプレーしてきた経験から、選手が良い環境でプレーできることは、パフォーマンスに大きな影響を与えると実感しています。

微力ながら今回パートナーとなることで、その環境づくりの一助になれれば幸いです。

共に進化していけるよう応援してまいります！」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 橋本 恭輔 コメント

「このたび、アーティクルキャリー株式会社トーコー様とパートナー契約を締結させて頂きました。

アーティクルキャリー株式会社トーコー様のご支援・ご声援を力にJリーグ参入を目指して頑張ります。トーコー様が目指されている『日本、世界で必要とされる、無くてはならない会社（存在）を目指します』という言葉に私も感銘を受けておりまして、我々も、川越にとって無くてはならない存在になれるよう日々精進して参ります。このご縁を大切に、2030年のJリーグ参入に向けて、全力で取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com