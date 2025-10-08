【東京グレートベアーズ】高島優作選手 新規選手契約のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、高島優作選手（日本大学4年）と2025-26シーズンの新規選手契約締結、及び2026-27シーズンの加入内定が決定いたしましたので、お知らせいたします。尚、チームへの合流は2025年12月頃を予定しております。

■高島 優作（たかしま・ゆうさく）選手プロフィール

【ポジション】オポジット

【 生年月日 】2004年1月31日（21歳）

【 出 身 】静岡県沼津市

【身長／体重】189cm／92kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】御殿場南高校→日本大学（在学中）

【背番号】39

■高島 優作 選手コメント

憧れていたSVリーグという舞台に立てることを大変嬉しく思います。ハイレベルなバレーボールを肌で感じ、成長していけるよう努力してまいります。今まで支えてくださった方々に感謝の気持ちを忘れずプレーし、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いいたします。

■カスパー・ヴオリネン監督 コメント

優作選手は、圧倒的なフィジカルを誇るパワフルな選手です。当初は技術面に不安もありましたが、学習能力の高さや攻撃のバリエーションを素早く身につける姿を見て、私たちの期待は大きく膨らみました。決定的だったのは、ブラジル代表との練習試合での素晴らしいパフォーマンス、そして沖縄合宿での安定感のある力強いプレーです。日本人選手の中で、オポジットとしても力強いスパイカーが育ってきていることを非常に嬉しく思います。優作は勝負所でも果敢に力強いスイングを見せ、サーブでも躊躇なく勝負できる選手です。こうした姿勢に、今後のさらなる技術的な成長を確信しています。優作選手をグレートベアーズの一員として迎えられることを心から嬉しく思います。

Yusaku was big powerhouse and very impressive physically. At first there was some doubts about his skill ability. But after noticing his ability to learn fast and make changes to his attack toolbox, we started to see rapid development and our curiosity was raised quickly. Last push for signing him, was his great performance vs Brazil national team in training match and very strong and stable level of playing during Okinawa training camp. We are really happy to see Japanese strong hitters coming also in opposite position. Yusaku has also shown that he dares to take strong decisive swings in moneyball situations in attack and even behind serve line, so we can be confident that his continuous improvement skillwise can lead to bright future for him. We are very pleased to welcome him as a part of Greatbears.

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/