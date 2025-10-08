「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ!-」POP UP SHOP in ロフトが開催決定！

株式会社coly

株式会社coly（本社：東京都港区、代表取締役：中島杏奈）が運営する「アニメバコ」（https://www.animebako.com/(https://www.animebako.com/)）は、「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ!-」POP UP SHOP in ロフトを開催いたしますので、お知らせします。

2025年10月24日(金)より吉祥寺ロフト・なんばロフト、2025年10月25日(土)より栄ロフトにて「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ!-」POP UP SHOP in ロフトの開催が決定いたしました。

今回のイベントではお揃いの水玉ワンピースに身を包んだ、あかり・スミレ・ひなき・らぁら・みれぃ・そふぃの描き下ろしイラストを使用したグッズのほか、描き起こしミニキャラのグッズも登場！

POP UP SHOP開催期間中には、アニメバコのオンラインショップ（https://www.animebako.com/）でも予約受注を実施いたします。

さらに、対象商品を3,000円（税込）お買い上げごとに「特典イラストカード（全６種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

【開催情報】

【東京】

開催期間：10月24日(金)～11月9日(日)

開催場所：吉祥寺ロフト ２F特設会場

営業時間：10：30～19：30

※最終日の11月9日(日)については「17時閉場」となります。

【大阪】

開催期間：10月24日(金)～11月9日(日)

開催場所：なんばロフト ５F特設会場

営業時間：11：00～21：00

※最終日の11月9日(日)については「17時閉場」となります。

【愛知】

開催期間：10月25日(土)～11月11日(火)

開催場所：栄ロフト ６F特設会場

営業時間：10：00～20：00

※最終日の11月11日(火)については「17時閉場」となります。

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※混雑の状況によっては入場制限を行う場合がございます。

※状況により開催期間、営業時間、販売商品等が予告なく変更になる場合がございます。

【商品情報】

【描き下ろしイラストグッズラインナップ】

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」 トレーディンググリッター缶バッジ（全12種）

価格：［単品］660円（税込）／［全種セット］7,920円（税込）

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」アクリルスタンド（全6種）

価格：各1,870円（税込）

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」お名前バッジ（全6種）

価格：各880円（税込）

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」ワイヤーアクリルキーホルダー（全6種）

価格：各990円（税込）

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」オーロラステッカーセット（全6種）

価格：各880円（税込）

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」ラバーマット（全1種）

価格：各3,850円（税込）

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」クリアファイル（全6種）

価格：各660円（税込）

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」 トレーディングスクエアアクリルフォト（全12種）

価格：［単品］660円（税込）／［全種セット］7,920円（税込）

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

------------------------------------------

【描き起こしミニキャライラストグッズラインナップ】

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」 トレーディンググリッター缶バッジ ミニキャラver.（全12種）

価格：［単品］660円（税込）／［全種セット］7,920円（税込）

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」 アクリルブロック ミニキャラver.（全12種）

価格：各880円（税込）

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」 トレーディングめじるしチャーム ミニキャラver.（全12種）

価格：［単品］770円（税込）／［全種セット］9,240円（税込）

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」 アクリルヘアゴム ミニキャラver.（全12種）

価格：各1,100円（税込）

「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-」 お名前バッジ ミニキャラver.（全12種）

価格：各880円（税込）

※商品の発売につきましては、諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※商品は無くなり次第予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※また予告なく販売数に制限を設ける場合があります。

【購入特典】

イベント期間中、対象商品を3,000円（税込）お買い上げごとに「特典イラストカード（全６種）」を1枚ランダムでプレゼント！

※特典はランダムでの配布になり、絵柄はお選びいただけません。

※購入特典は無くなり次第予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

※レシートの合算はできませんので、予めご了承ください。

【その他ご案内】

(C)︎Aikatsu, Pripara 10th Project

■ アニメバコとは

「アニメバコ」はアニメ・マンガタイトルを中心に「スキ」をより身近に感じられる商品を販売するオンラインショップです。「誰かのお気に入りを詰め込んだショップ」をコンセプトに、小さなころ大切なものをしまっていた宝箱を開くようなワクワクとキラキラをあなたへお届けします。

■会社概要

商号：株式会社coly

代表者：代表取締役社長 中島杏奈

所在地：〒108-0073 東京都港区三田1-4-1住友不動産麻布十番ビル３階

設立：2014年2月

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営

MD（マーチャンダイジング）

資本金：19億1,030万円（2025年1月末）

証券コード：東京証券取引所グロース市場4175

URL：https://colyinc.com/