INIが表紙巻頭に初登場！『別冊+act. （プラスアクト） 42号』 2025年10月16日発売

大ボリューム16ページ特集！

INIが別冊プラスアクトの表紙巻頭に初登場。撮り下ろしポートレイトは『繋がり』をテーマに撮影。INIだからこそ生まれる表情や、絆を感じられるカットが満載。インタビューでは初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の密着の中で感じ得たもの、そしてともに4年を過ごしてきた中で気づいた互いの変化から、MINI（INIファンの呼称)への想いまでを、対談形式で伺いました。

誌面には高杉真宙、神尾楓珠、佐藤大樹×木村慧人、ふぉ～ゆ～、坂東龍汰、中島颯太、小関裕太×兵頭功海×松岡広大×溝口琢矢×本島純政、大久保波留×福田歩汰、戸塚祥太×黒川隆介×又吉直樹、窪塚洋介、大槻拓也、藤本洸大×簡秀吉、杏花。今号も豪華ラインナップでお届けします。

【雑誌概要】

『別冊+act. （プラスアクト）』42号

発売日：2025年10月16日(木)

価格：1,210円（税込）

発行：ワニブックス

