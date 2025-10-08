国内初！富士急ハイランドにて「TWICE LOVELYSドローン＆花火ショー」を開催！　「TWICE LOVELYS×GiGOキャンペーン 2025」ファイナルイベントのお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩 以下「当、社」)は、8月1日(金)より開催中の「TWICE LOVELYS×GiGOキャンペーン 2025」にご参加いただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、ファイナルイベント「TWICE LOVELYSドローン＆花火ショー」を富士急ハイランドにて開催いたします。

本イベントは、入園無料の富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)にて、2025年11月2日(日)と11月3日(月・祝)に開催されます。夜空に舞う500機のドローンと花火、そしてTWICEの楽曲が融合した「TWICE LOVELYSドローン＆花火ショー」は、国内初の開催となります。TWICEの世界観を空と音で体感できる、特別な2日間をぜひお楽しみください。

【ドローン＆花火ショー概要】

開催日時

2025年11月2日(日)、2025年11月3日(月・祝)の2日間 18:00～約15分間

※小雨決行・荒天中止

会場

富士急ハイランド(山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号)

※富士急ハイランドの入園料は無料です。当日、窓口で無料入園券をお求めください。

アトラクションのご利用には、有料の乗り物券が必要です。

ドローン＆花火ショーおすすめ観覧場所

＜セントラルパーク芝生広場＞にて、無料でご観覧いただけます。

※園内どこからでも観覧可能ですが、ドローンによるアニメーションが正しく見えない場合がございます。

※ドローン＆花火ショーのライブ配信の予定はございません。

※悪天候や強風など気象条件により、ショーが中止になる場合がございます。

※11月2日(日)と11月3日(月・祝)の2日間限定開催です。中止となった場合の順延はございません。

※中止の場合は、以下の公式サイト・公式アカウントにてお知らせします。

・富士急ハイランド公式HP：https://www.fujiq.jp/news/

・富士急ハイランド公式X：https://x.com/fujikyunow

・GiGOグループのお店公式X：https://x.com/GENDA_GiGO

※画像はイメージです。(C)︎株式会社レッドクリフ

【TWICE LOVELYSフォトスポット概要】

会場の富士急ハイランド内に、「TWICE LOVELYSと一緒に写真が撮れるフォトスポット」が登場します。フォトスポットで、思い出の一枚をぜひ記念にお撮りください。

■設置期間

2025年10月29日(水)～11月3日(月・祝)

※フォトスポットの運用ルール・運用時間等については、富士急ハイランド公式Xにてご確認ください。

※TWICE LOVELYSの状態によっては、フォトスポットに登場できない可能性がございます。

【TWICE LOVELYSコラボポップコーン、ノベルティ付きドリンクの販売】

富士急ハイランド内フードスタジアム1階にて、TWICE LOVELYSコラボポップコーンとノベルティ付きドリンクを販売します。ぜひこの機会にお楽しみください。

※コラボポップコーンとノベルティは数量限定。なくなり次第終了となります。

TWICE LOVELYS×GiGOキャンペーン 2025 特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2508/twice/

【GiGO富士急ハイランドに TWICE LOVELYSのGiGO限定景品が登場中】

富士急ハイランド内フードスタジアム1階にある「GiGO富士急ハイランド」では、クレーンゲームやVRアトラクションをお楽しみいただけるほか、TWICE LOVELYSのGiGO限定景品も登場しています。ぜひこの機会にご来店ください。

※景品は数量限定。なくなり次第終了となります。

【富士急ハイランド営業データ】

営業時間

日程により異なります。詳しくは富士急ハイランドホームページ(https://www.fujiq.jp/)をご確認ください。

※「ドローン＆花火ショー」開催期間の営業時間は以下の通りです。

・11月2日(日) 9:00～20:00

・11月3日(月・祝) 9:00～19:00

料金

入園料：無料

フリーパス：大人6,000円～7,800円、中高生5,500円～7,300円、小学生4,400円～5,000円、幼児・シニア2,100円～2,500円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。

交通

お車の場合

・新宿から中央自動車道で約80分、「河口湖IC」に隣接

・東京から東名高速道路「御殿場IC」より東富士五湖道路経由で約90分

バスの場合

・新宿から高速バスで約100分

・東京から高速バスで約110分

※いずれも「富士急ハイランド」下車

※首都圏の他、名古屋、関西など30ヶ所以上から直通バス運行中

電車の場合

・JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、大月駅から約50分。富士急行線「富士急ハイランド駅」から直結

お問合せ

富士急ハイランド

TEL：0555-23-2111 https://www.fujiq.jp/

■TWICEプロフィール

「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」アジア発9人組ガールズグループ「TWICE」(読み方:トゥワイス)。10代を中心とした幅広い層に圧倒的な支持を得て、デビュー当時から社会現象を巻き起こした。2017年に日本デビューした年から3年連続、紅白歌合戦にも出演を果たし、リリースする作品では数々の記録を塗り替える。

2019年春には日本デビューしてからの夢であったドームツアーを開催！本国デビューから最速での東京ドーム公演を実施。当時、海外アーティストとして日本史上最速記録更新の快挙、韓国でデビューしたガールズグループとしては初のドームツアーの実施となった！

そんなTWICEは、2022年4月に東京ドームにて、3日連続公演を開催。韓国からデビューしたガールズグループとして、初の東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立した。勢い止まらず、2023年5月には、自身初となる日本での初のスタジアムライブ「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」を開催！

東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催。応募総数は120万を超え、スタジアムという大きな舞台のチケットは瞬く間にSOLD OUTとなった。本公演では総勢約22万人を魅了。TWICEは、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独を行い、改めて歴史に名を刻んだ。

また、6度目のワールドツアーの日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の最終日を9月17日に東京ドームにて迎え、今回の日本公演では、国内累計40万人を動員し、全国のONCE（TWICEのファンネーム）を魅了した。

【著作権表記】

(C)JYP Entertainment. (C)2025 Warner Music Japan Inc.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

【各種公式サイト・Xアカウント】

・TWICEオフィシャルサイト

https://www.twicejapan.com/

・TWICE JAPAN OFFICIAL Xアカウント

https://x.com/JYPETWICE_JAPAN

・TWICE LOVELYS×GiGOキャンペーン 2025 特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2508/twice/

・GiGOグループのお店 公式Xアカウント

https://x.com/GENDA_GiGO

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。