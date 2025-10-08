国内初！富士急ハイランドにて「TWICE LOVELYSドローン＆花火ショー」を開催！ 「TWICE LOVELYS×GiGOキャンペーン 2025」ファイナルイベントのお知らせ
株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩 以下「当、社」)は、8月1日(金)より開催中の「TWICE LOVELYS×GiGOキャンペーン 2025」にご参加いただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、ファイナルイベント「TWICE LOVELYSドローン＆花火ショー」を富士急ハイランドにて開催いたします。
本イベントは、入園無料の富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)にて、2025年11月2日(日)と11月3日(月・祝)に開催されます。夜空に舞う500機のドローンと花火、そしてTWICEの楽曲が融合した「TWICE LOVELYSドローン＆花火ショー」は、国内初の開催となります。TWICEの世界観を空と音で体感できる、特別な2日間をぜひお楽しみください。
【ドローン＆花火ショー概要】
開催日時
2025年11月2日(日)、2025年11月3日(月・祝)の2日間 18:00～約15分間
※小雨決行・荒天中止
会場
富士急ハイランド(山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号)
※富士急ハイランドの入園料は無料です。当日、窓口で無料入園券をお求めください。
アトラクションのご利用には、有料の乗り物券が必要です。
ドローン＆花火ショーおすすめ観覧場所
＜セントラルパーク芝生広場＞にて、無料でご観覧いただけます。
※園内どこからでも観覧可能ですが、ドローンによるアニメーションが正しく見えない場合がございます。
※ドローン＆花火ショーのライブ配信の予定はございません。
※悪天候や強風など気象条件により、ショーが中止になる場合がございます。
※11月2日(日)と11月3日(月・祝)の2日間限定開催です。中止となった場合の順延はございません。
※中止の場合は、以下の公式サイト・公式アカウントにてお知らせします。
・富士急ハイランド公式HP：https://www.fujiq.jp/news/
・富士急ハイランド公式X：https://x.com/fujikyunow
・GiGOグループのお店公式X：https://x.com/GENDA_GiGO
※画像はイメージです。(C)︎株式会社レッドクリフ
【TWICE LOVELYSフォトスポット概要】
会場の富士急ハイランド内に、「TWICE LOVELYSと一緒に写真が撮れるフォトスポット」が登場します。フォトスポットで、思い出の一枚をぜひ記念にお撮りください。
■設置期間
2025年10月29日(水)～11月3日(月・祝)
※フォトスポットの運用ルール・運用時間等については、富士急ハイランド公式Xにてご確認ください。
※TWICE LOVELYSの状態によっては、フォトスポットに登場できない可能性がございます。
【TWICE LOVELYSコラボポップコーン、ノベルティ付きドリンクの販売】
富士急ハイランド内フードスタジアム1階にて、TWICE LOVELYSコラボポップコーンとノベルティ付きドリンクを販売します。ぜひこの機会にお楽しみください。
※コラボポップコーンとノベルティは数量限定。なくなり次第終了となります。
TWICE LOVELYS×GiGOキャンペーン 2025 特設ページ
https://campaign.gendagigo.jp/2508/twice/
【GiGO富士急ハイランドに TWICE LOVELYSのGiGO限定景品が登場中】
富士急ハイランド内フードスタジアム1階にある「GiGO富士急ハイランド」では、クレーンゲームやVRアトラクションをお楽しみいただけるほか、TWICE LOVELYSのGiGO限定景品も登場しています。ぜひこの機会にご来店ください。
※景品は数量限定。なくなり次第終了となります。
【富士急ハイランド営業データ】
営業時間
日程により異なります。詳しくは富士急ハイランドホームページ(https://www.fujiq.jp/)をご確認ください。
※「ドローン＆花火ショー」開催期間の営業時間は以下の通りです。
・11月2日(日) 9:00～20:00
・11月3日(月・祝) 9:00～19:00
料金
入園料：無料
フリーパス：大人6,000円～7,800円、中高生5,500円～7,300円、小学生4,400円～5,000円、幼児・シニア2,100円～2,500円
※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトにてご確認ください。
交通
お車の場合
・新宿から中央自動車道で約80分、「河口湖IC」に隣接
・東京から東名高速道路「御殿場IC」より東富士五湖道路経由で約90分
バスの場合
・新宿から高速バスで約100分
・東京から高速バスで約110分
※いずれも「富士急ハイランド」下車
※首都圏の他、名古屋、関西など30ヶ所以上から直通バス運行中
電車の場合
・JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、大月駅から約50分。富士急行線「富士急ハイランド駅」から直結
お問合せ
富士急ハイランド
TEL：0555-23-2111 https://www.fujiq.jp/
■TWICEプロフィール
「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」アジア発9人組ガールズグループ「TWICE」(読み方:トゥワイス)。10代を中心とした幅広い層に圧倒的な支持を得て、デビュー当時から社会現象を巻き起こした。2017年に日本デビューした年から3年連続、紅白歌合戦にも出演を果たし、リリースする作品では数々の記録を塗り替える。
2019年春には日本デビューしてからの夢であったドームツアーを開催！本国デビューから最速での東京ドーム公演を実施。当時、海外アーティストとして日本史上最速記録更新の快挙、韓国でデビューしたガールズグループとしては初のドームツアーの実施となった！
そんなTWICEは、2022年4月に東京ドームにて、3日連続公演を開催。韓国からデビューしたガールズグループとして、初の東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立した。勢い止まらず、2023年5月には、自身初となる日本での初のスタジアムライブ「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」を開催！
東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催。応募総数は120万を超え、スタジアムという大きな舞台のチケットは瞬く間にSOLD OUTとなった。本公演では総勢約22万人を魅了。TWICEは、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独を行い、改めて歴史に名を刻んだ。
また、6度目のワールドツアーの日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の最終日を9月17日に東京ドームにて迎え、今回の日本公演では、国内累計40万人を動員し、全国のONCE（TWICEのファンネーム）を魅了した。
【著作権表記】
(C)JYP Entertainment. (C)2025 Warner Music Japan Inc.
(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
【各種公式サイト・Xアカウント】
・TWICEオフィシャルサイト
https://www.twicejapan.com/
・TWICE JAPAN OFFICIAL Xアカウント
https://x.com/JYPETWICE_JAPAN
・TWICE LOVELYS×GiGOキャンペーン 2025 特設ページ
https://campaign.gendagigo.jp/2508/twice/
・GiGOグループのお店 公式Xアカウント
https://x.com/GENDA_GiGO
※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。