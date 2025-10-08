＜KEEN直営店＞国内2店舗目となる路面店「KEEN GARAGE FUTAKOTAMAGAWA」が東京 二子玉川に2025年10月10日（金）オープン

キーン・ジャパン合同会社

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なハイブリッド・フットウェアを提案している米国オレゴン州ポートランド発のアウトドア・フットウェアブランド＜KEEN（キーン）＞を展開するキーン・ジャパン合同会社は、国内2店舗目となる路面店「KEEN GARAGE FUTAKOTAMAGAWA (キーン ガラージ フタコタマガワ)」を東京都世田谷区の二子玉川に2025年10月10日(金)オープンします。近くに多摩川もあり、自然と街がほどよくミックスされた二子玉川は、ハイブリッド・フットウェアを提案するKEENのシューズが活躍する街として期待しています。

店内は2F建ての2フロア構成で、「ガレージ＆ファクトリー」をコンセプトに、入り口には自動で回転するロティサリー什器と、ゆっくりお買い物を楽しんで頂けるベンチが印象的です。古材を使用したウッドウォールと、モスウォールや植物によるボタニカルな演出もあり、居心地のいいハイブリッドな空間です。また2Fには、タイ工場のシューズ製造ラインで使用しているコンベアをイメージしたディスプレイ什器を設置。日常生活やウォーターアクティビティで活躍するサンダル・シューズ、登山などのアウトドアアクティビティで活躍するトレッキングシューズなどと、アパレルや小物類含め、地球環境負荷の低減を推進しながら製造しているメンズ・ウィメンズ・キッズ商品を豊富にラインナップ。ご家族や仲間とアウトサイドを楽しんでいただけるアイテムをご用意し、 皆さまのご来店をお待ちしております。

また、今後はワークショップ、映像上映会、トークショー、ランイベントなどのイベントを定期的に企画し、地域の皆さまに愛されるお店つくりをしていきます。

KEEN GARAGE 二子玉川 限定アート

2Fへ上がる階段横の壁面には、アーティスト エイドリアン・ホーガン氏がKEEN GARAGE 二子玉川のために描き下ろしたグラフィックを実際にご本人が描いてくれました。多摩川や川に生息する生きもの、河川敷で遊ぶ子どもたちや動物たち、電車やビル群などのランドマーク、遠くに見える富士山などで構成された二子玉川のいつもの景色に、KEEN創業モデルのNEWPORTも描かれています。またこのアートで、KEENが創業時から大切にしてきたコミットメントの「KEEN EFFECT」のことにも触れており、お子さまにもわかりやすく伝わる内容になっています。ご来店時のフォトスポットとしても、ぜひご活用ください。

[ABOUT ADRIAN HOGAN(エイドリアン・ホーガン)]

豪州メルボルン出身。10代の頃から肌身離さずスケッチブックを持ち歩き、目の前に広がる世界を、まるで呼吸をするかのように自然にイラストで表現し続けている。十数年前より来日。東京を拠点に、雑誌、広告、書籍、壁画、絵コンテなど多岐にわたる創作活動を展開。

雑誌『POPEYE』やスターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京の階段ウォールアートを手がけ、一躍注目を集めた。

その後も、数多くのイベントにて似顔絵を中心としたライブドローイングを行い、観客と直接つながる表現を広げている。さらに、2025年10月に開業する「キャプション by Hyatt 兜町 東京」では壁画を担当するなど、大型プロジェクトにも携わっている。

また、アパレルブランドとのコラボレーションにも積極的に取り組み、数多くの商品デザインを手がけるなど、ジャンルを超えて表現の場を広げ続けている。

数年前からはヨガを実践し、雑誌『Tarzan』のウェブメディアTarzan Webにて「ヨガと気づき」を連載中。

KEEN GARAGE 二子玉川オープン記念キャンペーン

KEEN GARAGE FUTAKOTAMAGAWAのオープンを記念して、シューズを含む\15,000(税込)以上お買い上げのお客様に、LA発のシューケアブランド「JASON MARKK(https://jasonmarkk.co.jp/pages/about)(ジェイソンマーク)」のクリーンキットをプレゼントします。

※数に限りがございます

※なくなり次第キャンペーンは終了します

店舗情報

店舗名 KEEN GARAGE FUTAKOTAMAGAWA (キーン ガラージ フタコタマガワ)

オープン日 2025年 10月10日（金）

住所 〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-24-11 藤和二子玉川園コープ 1 , 2F

電話番号 03-6805-6799

営業時間 10:00 - 20:00

売り場面積 59.15坪

アクセス 「二子玉川駅」徒歩3分

◆KEEN公式オンラインストア：https://www.keenfootwear.jp/

◆KEEN公式Instagram：https://www.instagram.com/keen_japan/

◆KEEN公式TikTok：https://www.tiktok.com/@keen_japan

◆KEEN公式Facebook：https://www.facebook.com/KEENJapan/

◆KEEN公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/KEENJapan

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。

CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。

地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3 足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した皮のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています。