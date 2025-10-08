ミューレンベルギア見頃です!（国営木曽三川公園 フラワーパーク江南）

一般財団法人　公園財団

国営木曽三川公園　フラワーパーク江南



国営木曽三川公園 江南花卉園芸公園（通称：フラワーパーク江南）



国営木曽三川公園１３拠点の１つで、一番東にある公園です。（所在地：愛知県江南市）


四季折々のお花をお楽しみいただける他、季節ごとに植物やアートに関する企画展示などを


行っています。





１０/６撮影　手前から順に「ミューレンベルギア」・「ダンチク」・「パンパスグラス」


ミューレンベルギア（拡大）

ハロウィン花のオブジェ展

フラワーパーク江南では、ピンク色の穂が特徴の「ミューレンベルギア」が見ごろを迎えました！


園内の風の庭で、白い葉のダンチクや、背の高いパンパスグラスを背景に、約60株のミューレンベルギアが秋風に揺れる姿をお楽しみいただけます。ミューレンベルギアは10月いっぱいまでご覧いただけます。


＊ミューレンベルギア（学名Muhlenbergia capillaris）北アメリカ原産のイネ科の多年草



また、園内では「ハロウィン花のオブジェ展」が開催中の他、１１日より「フラワーパークArtプロジェクト展」も開催するため、散策にぴったりのシーズンとなります。



なお、秋の風物詩である花畑のコスモス２２品種約１万本は、１０月下旬頃に見頃を迎える見込みです。


ハロウィンやアートの秋を満喫できるフラワーパーク江南に、ぜひお越しください！



※「秋のガーデンパーティ」期間中の詳細は公園HPをご覧ください。


https://www.kisosansenkoen.jp/~konankaki/event_autumn.html



※花の情報等はフラワーパーク江南のインスタグラムで発信中


https://www.instagram.com/flowerparkkonan/



《お問い合わせ先》


国営木曽三川公園　フラワーパーク江南


（受託管理者：一般財団法人公園財団）


担当：大久保・赤田


　愛知県江南市小杁町一色


　TEL：0587-57-2240