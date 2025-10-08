ミューレンベルギア見頃です!（国営木曽三川公園 フラワーパーク江南）
一般財団法人 公園財団
１０/６撮影 手前から順に「ミューレンベルギア」・「ダンチク」・「パンパスグラス」
ミューレンベルギア（拡大）
ハロウィン花のオブジェ展
国営木曽三川公園 フラワーパーク江南
国営木曽三川公園 江南花卉園芸公園（通称：フラワーパーク江南）
国営木曽三川公園１３拠点の１つで、一番東にある公園です。（所在地：愛知県江南市）
四季折々のお花をお楽しみいただける他、季節ごとに植物やアートに関する企画展示などを
行っています。
フラワーパーク江南では、ピンク色の穂が特徴の「ミューレンベルギア」が見ごろを迎えました！
園内の風の庭で、白い葉のダンチクや、背の高いパンパスグラスを背景に、約60株のミューレンベルギアが秋風に揺れる姿をお楽しみいただけます。ミューレンベルギアは10月いっぱいまでご覧いただけます。
＊ミューレンベルギア（学名Muhlenbergia capillaris）北アメリカ原産のイネ科の多年草
また、園内では「ハロウィン花のオブジェ展」が開催中の他、１１日より「フラワーパークArtプロジェクト展」も開催するため、散策にぴったりのシーズンとなります。
なお、秋の風物詩である花畑のコスモス２２品種約１万本は、１０月下旬頃に見頃を迎える見込みです。
ハロウィンやアートの秋を満喫できるフラワーパーク江南に、ぜひお越しください！
※「秋のガーデンパーティ」期間中の詳細は公園HPをご覧ください。
https://www.kisosansenkoen.jp/~konankaki/event_autumn.html
※花の情報等はフラワーパーク江南のインスタグラムで発信中
https://www.instagram.com/flowerparkkonan/
《お問い合わせ先》
国営木曽三川公園 フラワーパーク江南
（受託管理者：一般財団法人公園財団）
担当：大久保・赤田
愛知県江南市小杁町一色
TEL：0587-57-2240