競走馬グッズブランド『UMAbred』とnetkeibaがタワーレコード渋谷店にて合同POPUPを開催！更に豪華ゲスト登壇イベントも！？

■イベント概要

株式会社ジェンコUMAbred × netkeiba コラボポスター

実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は10/13（月・祝）よりタワーレコード渋谷店にて完全新規ラインナップグッズのPOPUPを開催いたします。

今回は開催時期に合わせ歴代の菊花賞・秋華賞を制した名馬たちのグッズをご用意。

それだけではなく、開催場所となる「タワーレコード」に因み、音楽を名前の由来に持つ名馬たちのグッズもご用意しました！

どちらも鷹月ナト先生完全新規描き下ろしイラストを用いたグッズとなっております。

またnetkeibaショップが店舗にて初出店！

イベント開催に併せ「アスクビスターモア」「クロノジェネシス」の新作先行販売は元より、様々な人気商品を店頭にてご購入いただけます！

さらに、会場限定特典として「オリジナルポストカード」をご用意いたしました！

ポップアップストア開催期間中に対象商品を5,000円以上ご購入の方に先着でプレゼントいたします！

特典はなくなり次第、終了となりますのでお見逃しなく。

■本イベントに登場するUMAbred

歴史に名を刻む、菊花賞馬9頭、秋華賞馬8頭を選出！

馬とUMAシリーズも新規8頭が登場！

「音楽コラボグッズ」は音楽に縁のある名前を持つ名馬たちを選出！

選出馬は...

（前列左より）エアシャカール・タスティエーラ・キタサンブラック・メロディーレーン・ダンスパートナー・ダンスインザムード・ダンスインザダーク

（後列左より）フィエールマン・ドゥレッツァ・デルタブルース・マチカネタンホイザ・ブローザホーン

（後列左端）音楽関係ないですが...スタッフ枠として。オルフェーヴルとジェンティルドンナ

というバラエティ豊かなメンバーです♪

■本イベントにて販売する主な商品(メニュー)

音楽に由来をもつ名馬（こじつけもあり）が大集合！...舞台上では一体どんな音楽を奏でているんでしょうか...。

※カプセルトイ商品は一部レジ会計商品となります。

菊花賞アイテム１.菊花賞アイテム２.秋華賞アイテム１.秋華賞アイテム２.音楽コラボアイテム１.音楽コラボ２.

※商品は会期中でも在庫なくなり次第販売終了となる可能性がございます。予めご了承願います。

■展示物

これまでのPOPUPでもご好評いただいておりますUMAのスタンディPOPや、選出馬を紹介する「UMAbredヒーロー列伝」タペストリーなど様々な展示物をご用意。更に本開催「ならでは」の展示物も複数ご用意しているとか？

詳しくはご来場のうえご確認ください！

■池添謙一ジョッキー登壇「推し活ナイトinタワレコ」

なんと、netkeiba「謙聞録」でお馴染み、池添謙一ジョッキーがタワーレコード渋谷店に登場！

トークイベントを10/16(木)18時より開催予定です。

※チケットは完売いたしました。ご了承ください。

詳細：https://shop.netkeiba.com/blogs/news/netkeiba-popupnews02

■POPUP詳細

告知ページURL: https://tower.jp/article/news/2025/10/08/p101

開催場所：タワーレコード渋谷店2F TOWER SPACE SHIBUYA

（〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-14）

開催期間：2025年10月13日(月・祝)～10月21日(火)

営業時間：11:00～21:00 ※初日10/13のみ11:30～

※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

■購入特典

開催期間中、会場内レジにて対象商品を5,000円以上お買い上げいただいた方に先着で「オリジナルポストカード」を 1枚プレゼントいたします。

ポスターデザインポストカード（非売品）

※特典は予定数に達し次第、配布終了となります。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はできません。

※レジ購入以外のカプセルトイ商品は対象外となります。

【ご入場方法について】

入場無料

※お客様の混雑緩和・安全対策等のため、下記日時のご入場は事前の先着受付による電子チケット制（無料）とさせていただきます。

10月13日(月・祝) 11:30-13:30 入場分

上記時間帯はPOP UP STOREへのご入場および、物販のご利用は電子チケットをお持ちのお客様のみで、お1人様1会計までとさせていただきます。

※10月13日(月・祝)14時以降の入場はフリー入場を予定しておりますが、状況によって、他の日程でも急遽整理券の配布を実施する可能性がございます。

【電子チケット】

※ご利用には、電子チケットサービス“teket”への会員登録(無料)が必要になります。

※本受付はスマートフォンからのみお申し込みいただけます。フィーチャーフォン、BlackBerry、WindowsPhone、タブレット端末（iPad、Android）からのお申し込みはできません。

■受付期間

10月9日(木)19:00～当日の各入場時間まで

受付URL：https://teket.jp/9214/58521

※電子チケットは先着順となりますので、上限数に達し次第、受付終了となります。あらかじめご了承ください。

※お1人様1枚までのご予約とさせていただきます。

＜イベントチケットの確認＞

teket ホームページのトップ画面（https://teket.jp/ ）からログインし、チケットリストからチケットの確認ができます。入場時間の10分前が集合時間となります。チケット上に記載された整理番号順にご整列ください。ご入場時はスマートフォンにて、スタッフにチケットをご提示ください。

※teketのマイページにログインできない場合、いかなる理由があっても電子チケットの再配信はいたしません。ID、パスワードは各自で管理いただきますようお願いいたします。

★電子チケットについての注意事項

・チケットの分配や譲渡はできませんので、予めご了承ください。

・ご予約が確定した電子チケットは、時間変更できませんのでご注意ください。

・受付時に、電子チケットが表示出来ない場合や読み取りが困難な場合はご入場いただけません。

・電子チケットが終了した時間帯は、当日入場不可となります。

・電子チケットは、スペースへのご入場を保証するものであり、物販ご購入を保証するものではございません。商品がなくなり次第、ご希望の商品をお買い求めいただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

・電子チケットは、小学生以上から必要となります。ただし、未就学児の方も物販ご購入希望の場合は、電子チケットが必要となります。

■注意事項

【物販についての注意事項】

・物販の事前予約・お取り置きはできません。

・取扱商品は数に限りがあるため、商品によっては早期お品切れになる可能性もございます。

・お買い求めの際は、商品の状態・サイズ・数量・お釣銭などは、必ずレジでスタッフと相互確認をお願いします。

・ご購入後、不良品以外の返品・交換はいたしかねます。

・商品ラインナップ、在庫状況などの店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

・商品によっては画像とイメージが異なる場合がございます。

・取扱商品内容について、予告なく変更・販売中止となる場合もございます。

・完売により販売終了した商品については、事前告知ができない場合もございます。

・混雑状況により長時間お並びいただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

・店頭、並びに店舗近辺でのトレーディング行為はご遠慮ください。

・転売目的でのご購入はご遠慮ください。

■「UMAbred」著作権表記

(C)UMAbred

■鷹月ナト著作権表記

(C)鷹月ナト

■関連情報

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020

【その他お知らせ】

▼タワーレコード イベント

＠TOWER_Events

▼タワーレコード渋谷店

@TOWER_Shibuya

※すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。