【麻布ビューティクリニック 小滝 沙帆理医師 入職】東大医学部卒業後 眼形成専門医として活躍

医療法人社団麻布ビューティクリニック

2025年10月1日より、麻布ビューティクリニックに小滝 沙帆理（こたき さおり）医師が入職いたしました。

当院では、注入治療を担当いたします。

小滝医師の症例はこちら :https://www.abcsalon.co.jp/case/20251007-1817/

入職を記念して10月20日（月）～11月17日（月）までの期間限定にて目の下治療モニターを募集しております。

ご希望の方は当院へお問合せ、または下記よりご予約承ります。

モニター予約はこちらから :https://reservation.medical-force.com/c/d1c0b329bfc04d8aa3ec29432ca66f27/reservations/new?menu_entrance_id=64c84416-2a0a-426c-829c-604d149e4f09&mtm_source=prtimes&mtm_medium=pressrelease&mtm_campaign=kotaki_monitor

※本モニターの内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

〈ご挨拶〉

患者様が心から安心して身を任せられる診療をお届けすることを大切にしています。

気兼ねなくご希望をお伝えいただける空間づくりをし、十分なご説明・的確な治療・繊細なアフターフォローを欠かさぬよう努めています。

お一人おひとりの本来の美しさを引き出すお手伝いができることを心から嬉しく思います。

どうぞお気軽にご相談ください。

〈経歴〉

2015年 東京大学医学部卒業

2017年 東京大学病院眼科入局

2021年 国内屈指の実績を誇る眼形成手術専門・オキュロフェイシャルクリニック東京に勤務。

2023年 オーストラリア・ブリスベンのEye-Tech Day Surgeriesに留学し、眼形成分野をさらに深め、2025年よりオキュロフェイシャルクリニック東京院院長を務める。

2025年麻布ビューティクリニック入職。

加藤医師をはじめとする当院医師の豊富な知識と繊細な技術に大きな刺激を受け、さらに注入技術を高めたいという思いで入職した。

〈資格〉

ボトックスビスタ認定医 / ジュビダームビスタ認定医 / 日本眼科学会会員 / 日本眼形成再建外科学会会員

〈勤務曜日〉

月曜（注入治療のみを担当します）

医療法人社団 麻布ビューティクリニック

◆理事長兼院長：加藤聖子

◆所在地：東京都港区六本木7丁目8-6 AXALL ROPPONGI 6階

◆受付時間：10時～18時（最終受付時間：17時半）

◆休診日：日曜・祝日

◆お問い合わせ：03-6400-5511 / info@abcsalon.co.jp

◆アクセス：東京メトロ 日比谷線/都営地下鉄 大江戸線 六本木駅 8番出口より徒歩2分

◆HP：https://www.abcsalon.co.jp/

◆Instagram

加藤聖子：https://www.instagram.com/drkk0108/

注入治療：https://www.instagram.com/azabu_beauty_injection/

スキンケア治療：https://www.instagram.com/azabu_beauty_skincare/