ガーデンとSingha Corporation の子会社 S Star Holding間で合弁契約を締結

株式会社ガーデン

横浜家系ラーメン「壱角家」・「山下本気うどん」など、計11ブランドの様々な飲食店業態を運営する株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」)は、タイ「Singha Corporation Co.,Ltd.（シンハー コーポレーション）」の子会社である「S Star Holding（エス スター ホールディング）」との間で、タイ王国に合弁会社「SINGHA GARDEN（シンハー・ガーデン）」を設立する旨の合弁契約を締結したことをお知らせします。

今後は、2025年11月に合弁会社「SINGHA GARDEN」を設立し、2026年春ごろをめどに、タイ・バンコクに「山下本気うどん」の1号店を開業予定です。この出店を皮切りに、3か年で5店舗程度の出店を目指します。

調印式には、BOON RAWD BREWERY CO., LTD. Executive Vice President ナイヤノブ・ピロムパクディー 氏や、当社川島をはじめ、日本国大使館 大使 大鷹 正人 氏にご登壇いただきました。大鷹氏からは、祝辞とタイのマーケットについてお話しいただきました。また、調印式には多数のメディアにもご参加いただきました。

■「SINGHA GARDEN（シンハー・ガーデン）」の設立背景と目的

当社は、創業以来、M＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。現在は、「山下本気うどん」、横浜家系ラーメン「壱角家」など、計11ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。

当社が掲げている3つの成長戦略の一つである「海外展開」は、2025年9月時点で、タイとマレーシアに『壱角家』ブランドを展開している状況です。海外展開を加速させるため、うどんの人気が高まっている東南アジアのタイに注目し、「S Star Holding」との共同出資による合弁会社の設立に至りました。

当社が、日本国内で培った『山下本気うどん』というブランド・コンテンツと、Singha Corporationが持つ、タイ国内ネットワーク及びマーケティング機能を融合させることで、タイ各地での店舗展開を進め、タイにおける「プレミアム讃岐うどん」の地位確立を目指します。タイにおける「プレミアム讃岐うどん」の普及に加え、東南アジアの主要市場にも進出しNo.1うどんブランドを目指してまいります。

■合弁会社の事業概要と主な取り組み

・会 社 名 ：SINGHA GARDEN

・設立時期：2025年11月（予定）

・所 在 地 ：タイ王国 バンコク

・事業内容：『山下本気うどん』店舗の運営

■山下本気うどんについて

「山下本気うどん」は、インタビューマン山下さんが、2012年に目黒駅近くに本気で立ち上げたこだわり抜いた本気の讃岐うどんのお店です。2017年6月にライセンス契約後、商標買取を行い、当社の自社ブランド化しております。うどんは厳選した小麦を使い、店内で製造・熟成したものを使用。しっかりとしたコシが特徴のこだわりがつまったうどんです。出汁は昆布と鰹をベースにとり、こだわりのしょうゆで仕上げました。夜はゆっくりと、お酒も楽しんでいただけます。関東を中心に、全国20店舗を出店。今後も出店予定です。

<店舗一覧>

●北海道

山下本気うどん COCONO SUSUKINO

●東京都

山下本気うどん 渋谷並木橋/山下本気うどん 渋谷センター街/山下本気うどん 渋谷道玄坂/山下本気うどん 神楽坂/山下本気うどん 新宿三丁目/山下本気うどん 新宿歌舞伎町/山下本気うどん 町田駅前/山下本気うどん デックス東京ビーチ/山下本気うどん 池袋北口/山下本気うどん ららテラス北綾瀬

●埼玉県

山下本気うどん 大宮東口/山下本気うどん イオンレイクタウンmori/山下本気うどん 浦和パルコ

●神奈川県

山下本気うどん 横浜ポルタ/山下本気うどん 川崎銀柳街/山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ

●栃木県

山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット

●茨城県

山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット

●岡山県

山下本気うどん イオンモール岡山

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

※店舗情報 ：https://yamashita-honki-udon.com/shopinfo/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計11ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名株式会社 ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,378百万円 ※ 2025年2月末現在

従業員数 正社員：286名、アルバイト：3,326名

※ 2025年2月末現在

店舗数 197店舗 (内 FC30店舗)

※ 2025年9月21日現在

■S Star Holdingについて

S Star HoldingはSingha Corporationの完全子会社です。

Singha Corporation は、Boon Rawd Breweryの重要な子会社であり、さまざまな業界の15０以上の子会社及び関連会社の業務を監督しています。

シンハー製品のすべてのボトルに描かれているロイヤルガルーダは、タイ王国のロイヤルワラント（王室によって公認された証）であり、企業や組織に与えられる最高の栄誉です。

タイ王国の経済的・社会的発展への多大な貢献とコミットメントに対して、1939年10月25日にBoon Rawd Breweryに授与されました。