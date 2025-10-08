広島で開催される　「ひろしまITフェス2025」に出展

大日本印刷株式会社 XRコミュニケーション(R)事務局

大日本印刷株式会社（DNP）XRコミュニケーション(R)事業では、2025年10月22日（水）・23日（木）に広島県情報プラザ（広島県広島市中区千田町3丁目7-47）で開催される『ひろしまITフェス2025』＊1に出展します。

今回、DNPブース（ブース番号： F-03）では、教育分野や建築分野向けのXR技術を活用したサービスを展示・デモンストレーション形式で紹介します。

【出展する製品・サービスについて】

DNPは、あらゆる年齢・性別・言語等の人々が互いに分け隔てられることなく、リアルとバーチャルの双方を行き来できる新しい体験を創出する「XRコミュニケーション事業」*2を2021年より展開しています。

今回、教育分野では、3次元の仮想空間やAI相談窓口などの技術を活用した「DNP居場所づくりプラットフォーム」や、ゲームを通じた子どもたちの学びを支援する「DNPゲーム活用教育サービス」を紹介。建築分野では、住宅CADデータをVR化し「DNPバーチャルエクスペリエンス VRプレゼンゲートウェイ」を紹介します。

自治体や教育機関、住宅事業者との協働も促進するこれらのサービスは、地域に根ざした新たな価値創出を支援します。XRによる“体験”を通じて、未来の学びと暮らしの可能性をぜひご体感ください。

１．DNP居場所づくりプラットフォーム

本サービスは、不登校やひきこもり、災害による孤立、言語の壁による孤立、情報・学習機会の格差など、多様な困難を抱える人々の社会からの孤立解消を支援する仕組みです。

3次元の仮想空間やAI相談窓口などの技術を活用し、多様な課題を抱える当事者と支援者をつなぎます。DNPは、自治体や各種団体が提供するサポート領域の拡大を支援し、誰もが安心して“次のステップ”に一歩踏み出せるような挑戦ができる環境づくりに貢献します。

https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20176606_4986.html

２．DNPゲーム活用教育サービス

ゲームプラットフォームを活用し、子どもたちの学習意欲を高めながら、企業や自治体のブランド価値を“体験”で伝える新しいコミュニケーションサービスです。

ゲームを通じて“発見→実践→振り返り”の学びに変換。企業の事業・社会貢献を、教材化して分かりやすく表現。仕事や授業にゲーミフィケーションの要素を取り入れることで、仕事や授業への興味が高まり、社員や生徒が自分の意思で取り組むといった好事例を創出します。

https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20176103_4986.html

３．DNPバーチャルエクスペリエンス VRプレゼンゲートウェイ

住宅プレゼンCADソフトのデータを最短15秒で高精細なVRに変換、自由にウォークスルーできるソフトウェアです。

生活者の端末（スマホ、タブレット等）で利用でき、お打合せだけでなく、お施主様宅でのご検討にもご利用いただくことで、間取りプランへの理解を深め、住宅購入への納得感を高めます。また、データアップロードだけでVRへ高速変換、直感的にVR体験ができ、住宅商談にかかる負担・コスト軽減に貢献します。

https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172699_4986.html

＊１ ひろしまITフェス」について→ https://www.hia.or.jp/fes2025/

＊２ DNPのXRコミュニケーション事業について

あらゆる年齢・性別・言語等の人々が互いに分け隔てられることなく、リアルとバーチャルの双方を行き来できる新しい体験と経済圏を創出する「XRコミュニケーション事業」を2021年より展開し、メタバースを活用した教育支援や、自治体の地域活性化、「メタバース役所」等の行政サービス向上と窓口業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。

DNPのXRに関する取り組みはこちら：https://www.dnp.co.jp/biz/products/maintag/xr.html