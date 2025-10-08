Ragate株式会社、EC2からサーバーレスへ ― 最先端AI駆動開発で迅速かつ安全なサーバレス移行支援サービスを開始

Ragate株式会社

Ragate（ラーゲイト）株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト）は、EC2インスタンスの運用コストや保守にお悩みの企業様向けに「EC2からサーバーレスへの移行支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/wptgvon2b)」の提供を本日より開始します。AWS認定パートナーとして、生成AIを活用し、最先端のAI駆動開発でレガシーシステムを段階的かつ確実にサーバーレスアーキテクチャへ移行。運用維持費70%以上、保守工数50%の削減を実現し、お客様のビジネスの持続的成長を支援します。

本サービスページURL：https://www.ragate.co.jp/service/wptgvon2b1. 運用コストを70%以上削減、保守工数も50%削減

サーバーレスアーキテクチャへの移行により、サーバーの維持管理が不要になり、運用コストを大幅に削減します。また、システムのシンプル化により、保守・運用にかかる工数も半減させることが可能です。

2. 生成AIを活用した高速マイグレーション

当社独自のノウハウと生成AIを組み合わせることで、現状分析から移行プロセスまでを高速化。従来の手法に比べ、短期間でのサーバーレス化を実現します。

3. AWS認定パートナーによる内製化支援

単なる移行作業に留まらず、お客様自身がサーバーレス環境を運用していけるよう、内製化に向けた支援も行います。戦略立案から合意形成、最適な技術選定まで、持続的な成長をワンストップでサポートします。

支援内容

１. 生成AIを活用した高速・的確な現状分析

AWS、サーバーレス、AIに精通した専門チームが、生成AIを活用しつつEC2上のシステム詳細調査を実施します。現状稼働しているレガシーシステムの完全な可視化から開始し内部構造可視化にとどまらず、実際の業務フロー分析も入念に行い、非機能要件も網羅的に把握します。

２. サーバーレス化戦略立案 ＆ 合意形成の伴走支援

現状分析をもとに、ビジネス目標と技術要件を両立するサーバーレス化戦略を立案します。経営層、情報システム部、現場ユーザー全員が納得できるグランドデザインを策定し、マイクロサービス化の粒度設計、AWSサービス選定、段階的以降のロードマップを策定。ROIシミュレーションで経営層向け稟議資料作成から承認までを伴走支援し、合意形成を推進します。

３. 最先端AI駆動型による効率的・革新的なサーバーレス移行

AWS・インフラ構築はAWS CDK/ServerlessFrameworkで完全自動化。マルチアカウント構成で環境分離とガバナンスを実現します。データベースは要件最適化を徹底し、高速トランザクションにDynamoDB、全文検索にOpenSearch、時系列データにTimestream、RDBMSにAurora Serverlessを採用。データ分析ではBI連携まで可能です。LambdaはTypeScript＋Middyで開発。データ移行はDMS/DataSync/Transfer Familyでダウンタイム最小限に抑え安全に実行します。Figmaと生成AIの統合によるフロントエンド領域のコード自動生成を実現、TypeScriptによる型安全なプロコードで制約のない拡張性を確保します。

AI駆動開発時使用するKiro

提供背景

多くの企業でDX推進が加速する一方、クラウド基盤として利用されるAmazon EC2の運用において、「インスタンスの肥大化によるコスト増大」や「レガシーシステムの保守困難」といった課題が深刻化しています。特に、夜間や休日などアクセスが少ない時間帯にもサーバーを常時稼働させることによる無駄なコストは、多くの企業担当者を悩ませています。

このような課題を解決するため、当社はAWS認定サーバーレス・デリバリー・プログラム（SDP）認定企業としての知見を活かし、EC2で運用されてきた既存システムを効率的にサーバーレス化する新サービスの提供を開始いたしました。

企業情報

サービス概要

