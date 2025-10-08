日の出屋製菓産業　秋の大型イベント【ささら屋福光本店 秋の工場祭】毎日もちつき大会や２代目「かきべえ」のお披露目就任式などを開催！　2025年10月9日(木)～13日(月・祝)

日の出屋製菓産業株式会社

創業101年の米菓メーカー日の出屋製菓産業株式会社(本社：富山県南砺市、代表取締役社長：川合洋平)が展開するささら屋は、当社の大型イベント「ささら屋福光本店 秋の工場祭」を2025年10月9日(木)～13日(月・祝)の期間に開催いたします。

【ささら屋 工場祭】

日の出屋製菓産業の直営店「ささら屋」。旗艦店である、ささら屋福光・立山両本店にて、年2回開催する当社の一大イベント。創業の地である富山のお客様に感謝の気持ちを込めて、工場祭限定商品や新商品、イベントなど、お客様に楽しんでいただける企画を行っております。また、お米の旨味と甘みを楽しんでいただくため、富山米を100％使用した人気のだんごやおこわを数量限定・特別価格で販売いたします。

【ささら屋福光本店 秋の工場祭】

今回も工場祭おすすめ企画＆限定商品を沢山ご用意しました。

＜秋の工場祭イベント＞

・期間中毎日15:00～開催！

■もちつき大会

毎回大好評！臼と杵でつく昔ながらのもちつき。

富山県産新大正もち100％のおいしさをお楽しみください！

・10/11（土）

■靴下の助野 イベント出張販売

高岡市の靴下メーカー・助野の出張販売！お得な商品をぜひ見つけてください！

・10/13（月・祝）

■キッズ限定・かきべえ風船プレゼント

ご来場いただいたお子様限定で、新キャラクター２代目「かきべえ」の風船をプレゼントいたします！

■２代目「かきべえ」のお披露目就任式＆餅まき大会

→日の出屋製菓産業の新しい公式キャラクター２代目「かきべえ」がやってくる！当日はお披露目就任式と餅まき大会を開催します。

※餅まきのふるまい餅には限りがあります。

＜おこめぢゃや おすすめ商品＞

■富山米100％ お米のおやつ 「おこめぢゃや」（※なくなり次第終了）

お米の旨味と甘みを楽しんでいただくため、富山米100％で作る

人気のだんごや黒豆おこわを数量限定・特別価格で販売！

数量限定

◎だんご3本セット ・富山みたらしだんご ・香るきなこだんご 各400円

◎「毎回行列のできる」黒豆おこわ（9:00～・10:00～・11:00～・12：00～販売）

おひとり様2パック限定 1パック400円（現金販売のみ）

◎新大正もちを使用した塩豆大福・きなこよもぎ大福 各200円

・【土日祝限定10：00～】パークマンサーコラボのお鍋！アホカレー鍋 700円

<工場祭数量限定・秋冬の季節米菓商品>

かきべえのオリジナル手提げ袋に入ったお得な「おたのしみ袋」、しろえび紀行の秋冬限定の新商品「しろえび紀行 雪月」、昨年も大好評だった「アホカレー揚げ煎」に今年は”うま辛味”が新登場！

「よりどり3袋企画」では工場祭限定商品の7袋入りの「しろえび小判ゆず味」「こぶ柿ゆず味」が追加され、5品からお選びできます。秋冬の人気商品「チョコっとあられ」「杵つき餅」もご用意しています！

<キッチンカーマルシェ＞ （※なくなり次第終了）

・期間中毎日 営業時間 9:00～16:00

富山・石川の人気キッチンカーによる、おいしいものが大集合！

10/9(木)・10(金)

・いかのおみせ「イカ焼き」

・Ume kitchen「ドッグパンサンド」

・Ken's Food Truck「かすてらぼ～る」

・ELAMOR「チュロス」

10/11(土)

・Ume kitchen「ドッグパンサンド」

・カラカラ「クレープ」

・イト、オカシ。「たこ焼き」

10/12(日)

・春巻き専門店はるまき家 「揚げ春巻き」

・キッチンBBB「ピタパンサンド」

10/13(月・祝)

・Ume kitchen「ドッグパンサンド」

・カラカラ「クレープ」

・Ken's Food Truck「かすてらぼ～る」

・春巻き専門店はるまき家 「揚げ春巻き」

おすすめ米菓と北陸の美味しいグルメを取り揃えてご来店をお待ちしています！

※イベント期間中は、お買い上げ税込2,000円ごとにはずれなしの抽選・ゲームが1回できます。

店名：ささら屋 福光本店

所在地：富山県南砺市吉江中1213

TEL：0763-52-6785

営業時間：9:00～18:00

（おこめぢゃや・キッチンカーイベント9:00～16:00 ※都合により変更になる場合がございます）

- ささら屋

日の出屋製菓産業株式会社が展開する直営店舗「ささら屋」。

豊かな海が育んだ富山湾の宝石しろえびと富山県産米100％を使って香ばしく焼き上げた「しろえび紀行」や、個性が光る7種類のあられ・かきもち・おせんべいをひと包みにした「歌づくし」など、子どもから大人まで喜ばれるおやつ、ギフト・お土産商品などを幅広く販売しています。直営店は全国14店舗展開しており、ネット通販のささら屋公式オンラインショップでもささら屋商品を購入できます。



ささら屋公式オンラインショップ

URL：https://www.sasaraya-kakibei.com

- 会社概要

大正13年（1924年）創業。創業101年の米菓メーカー。日本の歴史や風土・伝統文化等に深く関わりあいのある米菓を通して、多くの皆さまに幸せを運びたいと願っています。その土地でとれた原料を使い、その土地で製造することを証明する「地産地証」をキャッチフレーズに、お客様に安全・安心商品をお届けしています。

日の出屋製菓産業株式会社

本社所在地： 富山県南砺市田中411

創業： 1924年

資本金： 8,000万円

従業員数：347名(2025年2月28日現在)

代表者： 代表取締役社長 川合 洋平

コーポレートサイト

URL ： https://www.hinodeya-seika.com/