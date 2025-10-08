こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AsiaPac、アジアのオムニチャネルマーケティングを変革する4つのAI SaaSプラットフォームを発表
香港特別行政区 - Media OutReach Newswire - 2025年10月8日 - アジア太平洋地域におけるAI主導のオムニチャネル型デジタルマーケティングテクノロジーのリーディングカンパニーであるAsiaPac Net Media Limited（以下、「AsiaPac」）は、4つの革新的なAI SaaSプラットフォームを、子会社のAdTechinnoをとおして提供開始したことを発表します。提供を開始したのは、OptAdEasy、KOOLER AI、Kolsify、APHubの4つのプラットフォームで、越境マーケティングのインパクトと効果を高めるインテリジェントでデータドリブンなソリューションで世界のブランドを支援します。
AI SaaSデジタルマーケティングの総合ツール群
OptAdEasy：MetaとGoogle Adsにまがたるシームレスなキャンペーンのための統合広告管理プラットフォームです。広告最適化、競合他社の広告分析、AI生成バナーなどの機能により、マーケティング担当者は最小限の予算で質の高いリーチを最大化することができます。
KOOLER AI：ディープアナリティクスを活用し、アジア10市場、8つのSNSプラットフォームで活動する20万人以上のKOLの中から最適なKOLを選定できるKOL管理プラットフォームです。KOLの選定に加え、KOLのパフォーマンス指標や1,000以上のトップブランドに対するインサイトも提供します。
Kolsify：カスタマイズ可能なアバターやコンテンツ作成のための次世代プラットフォームです。マーケティング担当者やインフルエンサーなどに向けた機能で、高度な顔合成技術を活用し、写真のようにリアルなアバターや漫画風のアバターを生成し、画像や動画内でのフェイススワップもスムーズに行えます。
APHub：国内外のアドエクスチェンジを統合し、世界中の優れたオンライン媒体やpDOOHへの出稿が可能なプログラマティックDSPです。サードパーティーのオーディエンスデータや様々なクリエイティブフォーマットを利用しながら、ターゲットを絞り効果的に国境を越えたキャンペーンを展開することが可能です。
インバウンド、アウトバウンドの越境マーケティングを優れたオムニチャネルのソリューションで強力にサポート
AsiaPacでは、最先端のイノベーションを活用した統合ソリューションにより、グローバル市場でオムニチャネルマーケティング戦略をシームレスに実施できるよう支援します。アジア太平洋地域に強みを持つ当社は、国内外のマーケットの戦略的な架け橋となり、ブランドが国際的に一貫性を保ちながら地域特有の状況に柔軟に対応できるようにします。今後も、拡張可能な成果重視型のインテリジェンスを活用し、変化し続ける世界の市場でブランドが一歩先を進めるよう支援します。
AsiaPac Net Media Limitedについて
AsiaPacはAI主導のオムニチャネル型デジタルマーケティングテクノロジーのリーディングカンパニーとして、アジア太平洋地域の11市場で戦略的に事業を展開し、香港、中国本土、台湾、マカオ、日本、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシアに14のオフィスを有しています。
AdTechinnoの独自のテクノロジーと地域における深い専門性をもとに、オンラインとオフラインのキャンペーンを統合し、成果を測定し戦略的に市場に訴求できるデータドリブンなソリューションを、様々な業界の5,000以上のグローバルブランドに提供しています。
