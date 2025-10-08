『勝利の女神：NIKKE』より、「エマ」をオフィスOL風の装いで立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『勝利の女神：NIKKE エマ - オフィスセラピー 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

■勝利の女神：NIKKE エマ - オフィスセラピー 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：19,800円(税込)

□発売日：2026年8月予定

□ブランド：フリュー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約250mm(台座含む)

【素材】プラスチック

原型制作：ゆーも+いっちー(モワノー)

原型制作協力：M＠ito

彩色制作：B_Sachi

フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』から、「エマ」が1/7スケールフィギュアで登場！

知的で大人の魅力漂うメガネ姿の「エマ」をオフィスOL風の装いで立体化。

愛らしいお顔や、艶やかな髪、グラマラスなボディラインなど、彼女の魅力を余すことなく再現しました。

手にしたバインダーには、ファンなら見逃せない“キスマーク”も！

細部にまでこだわった造形は必見です！

癒やしとセクシーさを兼ね備えた「エマ - オフィスセラピー」をぜひお手元でお楽しみください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)SHIFT UP CORP.

