『勝利の女神：NIKKE』より、「エマ」をオフィスOL風の装いで立体化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『勝利の女神：NIKKE エマ - オフィスセラピー 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
●勝利の女神：NIKKE エマ - オフィスセラピー 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191912&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■勝利の女神：NIKKE エマ - オフィスセラピー 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：19,800円(税込)
□発売日：2026年8月予定
□ブランド：フリュー
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約250mm(台座含む)
【素材】プラスチック
原型制作：ゆーも+いっちー(モワノー)
原型制作協力：M＠ito
彩色制作：B_Sachi
フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』から、「エマ」が1/7スケールフィギュアで登場！
知的で大人の魅力漂うメガネ姿の「エマ」をオフィスOL風の装いで立体化。
愛らしいお顔や、艶やかな髪、グラマラスなボディラインなど、彼女の魅力を余すことなく再現しました。
手にしたバインダーには、ファンなら見逃せない“キスマーク”も！
細部にまでこだわった造形は必見です！
癒やしとセクシーさを兼ね備えた「エマ - オフィスセラピー」をぜひお手元でお楽しみください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)SHIFT UP CORP.
