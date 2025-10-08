うなぎ源内 前橋店 10月12日グランドオープン！！
合同会社オールインワンズ
うな重（並）半身 ※イメージ
うな重（上）4分の3身 ※イメージ
焼肝※イメージ
※印刷してクーポンとして使用可能です。
うなぎ源内 前橋店 10月12日（日）グランドオープンします！！
国産鰻のうな重が500円値引きで食べられる！！ 11月3日まで！！！
うな重とご一緒に国産鰻の焼肝もどうぞ！
店舗は前橋市役所横です！
10月12日（日） うなぎ源内 前橋店が待望のグランドオープン！！！
ご家族ご友人皆様でのご来店を心からお待ちしております。！
群馬県初出店の「うなぎ源内」の国産鰻をぜひご賞味ください！！！！
※テイクアウトもご用意がありますので、ご自宅でもうなぎ源内の味をご賞味ください。
ご来店・テイクアウトの際に、オープン記念で粗品をプレゼントいたします。
※数量限定
◆店舗情報◆
店 名：うなぎ源内
所在地：前橋市大手町2ｰ12ｰ6
座 標：36.389907127675315, 139.06379083046338
電話番号：027‐289‐9622
◆価格表◆
うな重（並）半身 2,480円（税別）
うな重（上）4分の3身 3,380円（税別）
焼肝 800円（税別）
