うなぎ源内　前橋店　10月12日グランドオープン！！

合同会社オールインワンズ

うなぎ源内 前橋店 10月12日（日）グランドオープンします！！

国産鰻のうな重が500円値引きで食べられる！！ 11月3日まで！！！

うな重とご一緒に国産鰻の焼肝もどうぞ！

店舗は前橋市役所横です！

10月12日（日） うなぎ源内 前橋店が待望のグランドオープン！！！

ご家族ご友人皆様でのご来店を心からお待ちしております。！

群馬県初出店の「うなぎ源内」の国産鰻をぜひご賞味ください！！！！

※テイクアウトもご用意がありますので、ご自宅でもうなぎ源内の味をご賞味ください。

ご来店・テイクアウトの際に、オープン記念で粗品をプレゼントいたします。

※数量限定

◆店舗情報◆

店 名：うなぎ源内

所在地：前橋市大手町2ｰ12ｰ6

座 標：36.389907127675315, 139.06379083046338

電話番号：027‐289‐9622

◆価格表◆

うな重（並）半身 2,480円（税別）

うな重（上）4分の3身 3,380円（税別）

焼肝 800円（税別）

うな重（並）半身 ※イメージうな重（上）4分の3身 ※イメージ焼肝※イメージ※印刷してクーポンとして使用可能です。