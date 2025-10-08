うなぎ源内　前橋店　10月12日グランドオープン！！

合同会社オールインワンズ

うなぎ源内 前橋店　10月12日（日）グランドオープンします！！



国産鰻のうな重が500円値引きで食べられる！！　11月3日まで！！！



うな重とご一緒に国産鰻の焼肝もどうぞ！



店舗は前橋市役所横です！



10月12日（日）　うなぎ源内　前橋店が待望のグランドオープン！！！



ご家族ご友人皆様でのご来店を心からお待ちしております。！



群馬県初出店の「うなぎ源内」の国産鰻をぜひご賞味ください！！！！


※テイクアウトもご用意がありますので、ご自宅でもうなぎ源内の味をご賞味ください。



ご来店・テイクアウトの際に、オープン記念で粗品をプレゼントいたします。


※数量限定



◆店舗情報◆


店　名：うなぎ源内


所在地：前橋市大手町2ｰ12ｰ6


座　標：36.389907127675315, 139.06379083046338


電話番号：027‐289‐9622




◆価格表◆


うな重（並）半身　　　　2,480円（税別）


うな重（上）4分の3身　 3,380円（税別）


焼肝　　　　　　　　　　　800円（税別）　　　　　




うな重（並）半身　※イメージ


うな重（上）4分の3身　※イメージ


焼肝※イメージ


※印刷してクーポンとして使用可能です。