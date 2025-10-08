『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』イングランド強豪クラブの新★5選手がレベルMAXで登場する“ピックアップクラブSCOUT”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 「サカつくRTW」）は、イングランド強豪クラブのサイドアタックを得意戦術とする新★5選手が、「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」で登場する“ピックアップクラブSCOUT”を、2025年10月8日（水）より開催します。

◆【★5選手はレベルMAX！】ピックアップクラブSCOUT

今回の“ピックアップクラブSCOUT”では、「高井幸大」「ソン・フンミン」「デヤン・クルゼフスキ」「デスティニー・ウドギー」「ブレナン・ジョンソン」「ロドリゴ・ベンタンクール」「クリスティアン・ロメロ」「グリエルモ・ヴィカーリオ」「ドミニク・ソランケ」「ジェームズ・マディソン」「ペドロ・ポロ」といった、イングランド強豪クラブのサイドアタックを得意戦術とする新★5選手11人が、「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」で登場します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2025年10月8日（水）～10月29日（水）10:59

イングランド強豪クラブの新★ 5選手11人が「レベルMAX(Lv.50)／覚醒2段階達成／各スキル・各能力UP Lv.3達成」で登場する特別なスカウトです。通常枠の★5出現確率は15%！

特典付きスカウトでは、STEP1・3で「★5選手出現確率UP」、STEP5では「新★5選手1人確定」の特別獲得枠が付きます。さらに、すべてのSTEPで特典アイテムが付きます。

＜高井幸大＞

＜ソン・フンミン＞

＜デヤン・クルゼフスキ＞

＜デスティニー・ウドギー＞

＜ブレナン・ジョンソン＞

＜ロドリゴ・ベンタンクール＞

＜クリスティアン・ロメロ＞

＜グリエルモ・ヴィカーリオ＞

＜ドミニク・ソランケ＞

＜ジェームズ・マディソン＞

＜ペドロ・ポロ＞

◆【CCT】クラブチャンピオンシップトーナメント

開催期間：2025年10月8日（水）～10月15日（水）10:59

“クラブチャンピオンシップトーナメント（CCT）”が開幕！ CCTは、ホーム＆アウェイ方式のカップ戦を繰り返しプレイして、試合の勝敗や内容によって獲得できるCCT専用ポイントでランキングを競うイベントです。

試合で獲得したポイントやランキングにより、「能力UP極秘練習」や「能力UP秘密練習」、「★5確定スカウトチケット」などのさまざまなポイント達成報酬やランキング報酬が手に入ります。ぜひ挑戦してみてください。

◆【7.5Half Anniversary直前】3つのレジェンドマッチが復刻開催！

開催期間：2025年10月8日（水）～11月5日（水）10:59

7.5Half Anniversary直前特別企画！ 過去に開催された第65・66・67回のレジェンドマッチを復刻開催します。3つのレジェンドマッチが同時に開催され、10,000pt達成報酬の★5選手として「リブラーザ」「レレ・オーカー」「ラクー」の3人が再びサカつくに登場します。

また、それぞれのレジェンドマッチの累計ポイントが5,000ptを達成すると、過去に登場した★6監督「カペール」「マカーニョ」「レイアールド」が初回のみ入手できます。

◆【期間限定の特別カップ戦！】SWCC強豪チームが登場する“SWCC CUP”開幕！

開催期間：2025年10月8日（水）～10月15日（水）10:59

今回の“SWCC CUP”では、「SWCC71st決勝トーナメント進出チーム」から選出されたチームが対戦相手に登場します。

上位ディビジョンでは、報酬として交換所にてSWCC限定選手などと交換できる「ゴールドトロフィー」獲得のチャンスもあります。また、全てのディビジョンで初回優勝報酬と順位報酬が獲得できますので、ぜひチャレンジしましょう。

◆【新★6監督を獲得できる期間限定ミッション開催！】新監督登場

開催期間：2025年10月8日（水）～10月29日（水）10:59

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「白百合の萌芽」と、「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「ロステコブルー」が登場！ 期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で獲得可能です。

＜新★6監督「ロステコブルー」＞

◆7.5Half Anniversary直前！もりもりキャンペーン

▼経験値もりもり2倍キャンペーン

開催期間：2025年10月8日（水）～10月22日（水）10:59

期間中、経験値が獲得可能な試合をプレイすると、試合経験値が2倍になります。

なお、初めて「サカつくRTW」をプレイされる方や、久しぶりにサカつくRTWをプレイされる方は初回ログインより150時間の間、試合経験値が3倍になります。

▼新規登録報酬もりもりキャンペーン

開催期間：2025年10月8日（水）～11月12日（水）10:59

新規にゲームを始めたうえ、期間中にチュートリアルを突破すると、通常のチュートリアル突破報酬に加えて「★5確定スカウトチケット」などの豪華報酬が獲得できます。

▼復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン

開催期間：2025年10月8日（水）～11月12日（水）10:59

30日以上未ログインの状態から復帰すると、通常のカムバックログインボーナスに加えて「★5確定スカウトチケット」などのアイテムを獲得できます。

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

