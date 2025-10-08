★最終解禁★Texas 3000とCLUB QUATTROによる″最後″の奇妙な夢が梅田に!2025年12月10日(水)梅田CLUB QUATTROで【WEIRD DREAMS 4EVER】開催!!!

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、梅田クラブクアトロにて2025年12月10日(水)に

Texas 3000 and CLUB QUATTRO presents「WEIRD DREAMS 4EVER」を開催します。

今年4月、渋谷クラブクアトロで1夜限りの夢の狂乱を実現させたWEIRD DREAMSが今度は大阪 梅田クラブクアトロにやってきます！

今回「Kotsu(DJ)」「Tokiyo Ooto x orhythmo 」2組の追加出演が決定しました。

DJとしてビッグフェスからローカルパーティーまであらゆる陶酔の一夜をつなぎ続けるKotsu。ささやきとノイズ/狂気と無垢、絶妙なバランスを往復して軌跡をえがくTokiyo Ooto x orhythmo が共演。

MELT-BANANA、揺らぎ、没 aka NGSとともにTexas 3000が夢見る一夜にジョインします。

最終先行抽選受付は10/19(日)23:59まで。

Texas 3000から最終解禁に際してコメントとWEIRD DREAMSを追体験できるプレイリストも届いております。

4月にリリースしたEP 『Weird Dreams』 は、忘れたいキツい思い出ほど無意識に現れるストレンジで恐ろしい夢を曲で再現したかったんです。夢の中に流れていそうな曲調と展開、夢の中で聞くミックステープのような変な流れにしました。

ドラムの崎山の誕生日の前夜に渋谷クラブクアトロで開催したリリースパーティー『 WEIRD DREAMS FOREVER』で も、Texas 3000の夢に出てくるようなフェスを実現しようとしておとぼけビ～バ～、FIXED、DYGL、どっかん小僧とthe hatch を誘って遊びまくりました。

12月10日 ギターボーカルのJojoの誕生日に梅田クラブクアトロで『WEIRD DREAMS 4EVER』を開催します。今回はライブアクトに MELT-BANANA、揺らぎ、 没 aka NGS、Tokiyo Ooto x orhythmoを迎え、DJには Kotsuを呼んで、オープンからノンストップで音を浴びます。カオスと優しさと鋭いノイズが交差するひねくれたミックステープみたいなライナップをみんなで楽しみましょう。

来年に不穏な匂いが漂うような残酷でリアルなフルアルバムをリリースするので、今回は最後のWEIRD DREAMSになります。はちゃめちゃな遊びに絶対に来てくれ！！

――Texas 3000

↓↓↓★Texas 3000 WEIRD DREAMS OFFICIAL PLAYLIST: 『WD4EVER』★↓↓↓

詳細を見る :https://open.spotify.com/playlist/2jk4xPmN8HJbIvqEZI5PqY?si=HipT13Z9QwG7YIAdfGfC0Q

公演概要

◆公演名：Texas 3000 and CLUB QUATTRO presents「WEIRD DREAMS 4EVER」

◆公演日：202５年12月10日（水） 開場/開演 18:00 予定

◆出演者： Texas 3000 / MELT-BANANA / 揺らぎ / 没 aka NGS / Tokiyo Ooto x orhythmo / Kotsu (DJ) ｜ FOOD：タキモト麻婆

◆チケット料金：ADV：一般 4,500円 U-22・STUDENTS 3,500円

（税込/スタンディング/整理番号付/ドリンク代別）

※U-22/STUDENTSの対象者は公演当日2025.12.10時点で22歳以下の方、もしくは年齢にかかわらず学生の方です。

※ID/身分証の確認ができない場合、当日差額分をいただきます。STUDENTSは要学生証。

※身分証明書は右記いずれかの写真付きのもの(学生証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

＜クアトロWEB先行抽選＞9月30日(火)18:00～10月5日(日)23:59 →終了

＜Pre-order先行抽選＞10月8日(水)18:00～10月19日(日)23:59

＜一般先着＞10月24日(金)12:00～

◆お問い合わせ：梅田クラブクアトロ 06-6311-8111

◆公演HP： https://www.club-quattro.com/umeda/schedule/detail/?cd=017571

◆主催(Organize)：Texas 3000 / CLUB QUATTRO

