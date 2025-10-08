BABYMETAL・日本人グループ史上初の単独公演となったロンドン・O2アリーナのライブ映像作品『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』の発売が決定！
今年8月にリリースされた4thアルバム『METAL FORTH』が全米ビルボード総合アルバムチャートで第9位を記録し、日本人グループ史上初のTOP10入りという快挙を達成。名実ともに世界的アーティストとなったBABYMETALが、12月19日（金）にBlu-ray & DVD『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』をリリースすることが決定した。
本作に収録されるのは、今年5月に行われたロンドン・O2アリーナ公演。レッド・ツェッペリン、ビリー・アイリッシュ、レディー・ガガら、数々のトップアーティストがステージに立ってきた伝説の会場で、日本人グループとして初の単独公演を実現。2万枚のチケットは即日ソールドアウトし、歴史に刻まれる一夜となった。結成15周年を迎えたBABYMETALが、ロック・メタルの本場イギリスで披露した圧巻のライブパフォーマンスと、地元イギリスのファンの熱狂を余すことなく体感できる必見の映像作品だ。
本作は一般市販盤として、アナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤Blu-ray、通常盤Blu-ray、通常盤DVD、を発売。また、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、64ページのライブ写真集がセットになったTHE ONE限定の「- THE ONE Limited Edition -」の発売も決定。本日10月8日(水) 18時より予約販売がスタートする。
またリリースに先駆けて、「from me to u（feat. Poppy） LIVE FROM THE O2」の映像がYouTubeで公開中なのでぜひチェックしてみよう。
なおBABYMETALは、11月1日（土）には日本人アーティスト初となるロサンゼルス・Intuit Domeでの単独公演、そして2026年1月10日（土）、11日（日）にさいたまスーパーアリーナで、4thアルバム「METAL FORTH」の集大成となる「LEGEND - METAL FORTH」の開催を予定している。
＜商品概要＞
タイトル：BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA
発売日：12月19日（金）
（生産限定盤）
●Blu-ray（完全生産限定盤）
価格：9,900円(税込) 品番：BMWR-1001
全15曲
※アナログサイズジャケット仕様
（通常版）
●Blu-ray（通常盤）
価格：7,700円(税込) 品番：BMWR-1002
全15曲
●DVD（通常盤）
価格：6,600円(税込) 品番：BMWR-1003
全15曲
（THE ONE LIMITED EDITION）
●THE ONE 限定盤（完全生産限定盤）
価格：22,000円(税込) 品番：ONEB-0045
セット内容：Blu-ray（全15曲）、LIVE ALBUM（2枚/全15曲）
64ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様
＜収録内容＞（全アイテム共通）
1. BABYMETAL DEATH
2. Megitsune
3. PA PA YA!! (feat. F.HERO)
4. BxMxC
5. METALI!! (feat. Tom Morello)
6. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)
7. Sunset Kiss (feat. Polyphia)
8. Song 3
9. Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!
10. RATATATA
11. Gimme chocolate!!
12. from me to u (feat. Poppy)
13. KARATE
14. Ijime, Dame, Zettai
15. Road of Resistance
＜ライブ情報＞
BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026
SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN
LEGEND - METAL FORTH
2026年1月10日（土）OPEN 16:00／START 17:30
2026年1月11日（日）OPEN 14:00／START 15:30
会場：さいたまスーパーアリーナ
「BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL
FORTH」特設サイト
https://babymetal.com/legend-metalforth
＜リリース情報＞
▶︎最新アルバム「METAL FORTH」発売中
https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH
▶︎from me to u (feat. Poppy) (LIVE FROM THE O2) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
https://babymetal.lnk.to/FMTULIVEVIDEO
