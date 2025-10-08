BABYMETAL・日本人グループ史上初の単独公演となったロンドン・O2アリーナのライブ映像作品『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』の発売が決定！

株式会社アミューズ

今年8月にリリースされた4thアルバム『METAL FORTH』が全米ビルボード総合アルバムチャートで第9位を記録し、日本人グループ史上初のTOP10入りという快挙を達成。名実ともに世界的アーティストとなったBABYMETALが、12月19日（金）にBlu-ray & DVD『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』をリリースすることが決定した。

本作に収録されるのは、今年5月に行われたロンドン・O2アリーナ公演。レッド・ツェッペリン、ビリー・アイリッシュ、レディー・ガガら、数々のトップアーティストがステージに立ってきた伝説の会場で、日本人グループとして初の単独公演を実現。2万枚のチケットは即日ソールドアウトし、歴史に刻まれる一夜となった。結成15周年を迎えたBABYMETALが、ロック・メタルの本場イギリスで披露した圧巻のライブパフォーマンスと、地元イギリスのファンの熱狂を余すことなく体感できる必見の映像作品だ。

本作は一般市販盤として、アナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤Blu-ray、通常盤Blu-ray、通常盤DVD、を発売。また、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、64ページのライブ写真集がセットになったTHE ONE限定の「- THE ONE Limited Edition -」の発売も決定。本日10月8日(水) 18時より予約販売がスタートする。

またリリースに先駆けて、「from me to u（feat. Poppy） LIVE FROM THE O2」の映像がYouTubeで公開中なのでぜひチェックしてみよう。

なおBABYMETALは、11月1日（土）には日本人アーティスト初となるロサンゼルス・Intuit Domeでの単独公演、そして2026年1月10日（土）、11日（日）にさいたまスーパーアリーナで、4thアルバム「METAL FORTH」の集大成となる「LEGEND - METAL FORTH」の開催を予定している。

＜商品概要＞

タイトル：BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA

発売日：12月19日（金）

（生産限定盤）

●Blu-ray（完全生産限定盤）

価格：9,900円(税込) 品番：BMWR-1001

全15曲

※アナログサイズジャケット仕様

（通常版）

●Blu-ray（通常盤）

価格：7,700円(税込) 品番：BMWR-1002

全15曲

●DVD（通常盤）

価格：6,600円(税込) 品番：BMWR-1003

全15曲

（THE ONE LIMITED EDITION）

●THE ONE 限定盤（完全生産限定盤）

価格：22,000円(税込) 品番：ONEB-0045

セット内容：Blu-ray（全15曲）、LIVE ALBUM（2枚/全15曲）

64ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様

＜収録内容＞（全アイテム共通）

1. BABYMETAL DEATH

2. Megitsune

(生産限定盤)

(通常盤)

(THE ONE LIMITED EDITION)

3. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

4. BxMxC

5. METALI!! (feat. Tom Morello)

6. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)

7. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

8. Song 3

9. Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!

10. RATATATA

11. Gimme chocolate!!

12. from me to u (feat. Poppy)

13. KARATE

14. Ijime, Dame, Zettai

15. Road of Resistance

【ご注文ページ】

■『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』主要販売サイト

https://bio.to/O2ARENA_BD_DVD

■『BABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA』 - THE ONE LIMITED EDITION -

アーティストオンラインショップ「A!SMART」内 BABYMETAL SHOP

https://www.asmart.jp/shop/babymetal/product/10048288

※受注期間：10月8日（水）18:00～10月22日（水）23:59

▼コンビニ／オンライン決済（前払い）

～ 2025年10月15日(水)23:59まで

▼クレジットカード払い/d払い/PayPay

～ 2025年10月22日(水)23:59まで

【Blu-ray & DVD CDショップ別先着購入特典】

アスマート：A4クリアファイル

Amazon.co.jp：ハンドタオル

楽天ブックス：スマホショルダー

セブンネットショッピング：缶バッジ

タワーレコード：缶マグネット

一般店：ステッカー

※購入特典は先着のため無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

＜ライブ情報＞

BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026

SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN

LEGEND - METAL FORTH

2026年1月10日（土）OPEN 16:00／START 17:30

2026年1月11日（日）OPEN 14:00／START 15:30

会場：さいたまスーパーアリーナ

「BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL

FORTH」特設サイト

https://babymetal.com/legend-metalforth

＜リリース情報＞

▶︎最新アルバム「METAL FORTH」発売中

https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH

▶︎from me to u (feat. Poppy) (LIVE FROM THE O2) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

https://babymetal.lnk.to/FMTULIVEVIDEO

＜推奨ハッシュタグ＞

BABYMETAL、ベビーメタル

