オールドレンズフェス 2025秋 出展のお知らせ

株式会社焦点工房渋谷MODI（モディ）にて10月4日-13日まで「オールドレンズフェス 2025秋」が開催されます。焦点工房も10月11日(土)～13日(月)の３日間出店いたします。

話題のレンズや最新のマウントアダプターなど目玉商品をはじめ、ライカMマウント関連のレンズやマウントアダプターを中心に、Eマウント・Zマウント対応レンズ、電子マウントアダプターなど、アウトレット品も多数出品いたします。

また、多くの一眼レフ用MFレンズに対応する変換アダプターを組み合わせることで、MFレンズをAFレンズのように使える LM-EA9MarkII（Eマウント）、TZM-02（Zマウント）をお試しいただけるコーナーも設けます。販売品等はカメラに取り付けが可能ですので、ぜひご自身のカメラ（マウントアダプターの場合は、カメラとレンズ）をご持参ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

澤村徹×上野由日路トークショー開催

🍁 オールドレンズフェス 2025秋 🍁- 焦点工房出店日：2025年 10月11日（土）～ 13日（月）- 開催時間：11:00～20:00（※営業時間は、変更になる場合がございます。予めご了承ください。）- 場所：渋谷MODI（モディ）7F 特別会場- 主催：オールドレンズフェス(https://oldlensfes.com/)「クラシックの皮をかぶったThypoch」- 開催日時：2025年10月11日（土）14:00～- 場所：渋谷モディ 7F- 参加料：無料- 詳細はこちら >> note(https://note.com/metalmickey/n/nf8cb169f1b43?sub_rt=share_pb)

焦点工房 目玉商品

和平光学 PEACE 35mm f/1.4 E41 CLASSICAL

1960年から35年にわたって製造された、初代ズミルックス（Summilux 35mm f/1.4）の復刻レンズ。今回は3種類（シルバークローム / ブラックペイント / ピアノブラック）の鏡筒タイプをご用意しました。

シルバークローム 198,000円(税込) / 先着１本ピアノブラック 248,000円(税込) / 先着１本会場特価 / 先着１本Schneider-KREUZNACH 50mm F2.8（Mマウント改）

ドイツ・シュナイダー社の産業用レンズ「Componon-S 2.8/50-0018 V-Mount Macro」を、焦点工房（SHOTENブランド）の提携工場にてMマウントへ改造した、数量限定の希少なレンズ。優れた近接撮影性能を備えており、広いイメージサークルで、富士フイルムGFXシリーズなどの 44×33mm 中判センサーでもケラレを気にせず使用できます。

会場特価 / 先着４本Schneider-KREUZNACH APO 45mm F4（Mマウント改）

ドイツ・シュナイダー社製の産業用レンズ「APO-Componon 4.0/45-0007 V-Mount Macro」を、焦点工房（SHOTENブランド）の提携工場にてMマウントに改造した、数量限定の希少なレンズ。優れた近接撮影性能に加え、アポクロマート設計により、画面周辺部まで高い解像力と色再現性を実現しています。また、イメージサークルも広く、富士フイルムGFXシリーズなどの 44×33mm 中判センサーでもケラレを気にせず使用できます。

258,000円(税込)～ / 先着１本鏡頭環保師 SUPER CINE RETRO 50mm F1.8 TYPE S1

1942-1958年に製造された銘玉「Angenieux 50mm F1.8 Type S1」の復刻レンズ。レンズ改造専門の職人がヨーロッパから貴重なガラスを調達して、数量限定で作ったもの

128,000円(税込)～ / 先着４本Schneider-Kreuznach XENON-EMERALD 50mm F2.2 “Mマウント改”

話題沸騰中のシュナイダー社のMマウント改造レンズから、待望の新作。開放F2.2から驚異的な解像力を魅せる一本です。

ピアノブラック：188,000円(税込) / 先着２本マットブラック：155,000円(税込) / 先着１本LIGHT LENS LAB M 50mm f/1.5 Z21 ピアノブラック&マットブラック

フランスの銘玉「Angenieux 50mm F1.5 Type S21」を、現代の光学技術と新素材によって再構築した特別なモデルです。

Thypoch Simeraシリーズ（28mm,35mm,50mm,75mm/F1.4）ライカMマウント

クラシックなスナップ写真の焦点距離を現代の光学技術で再解釈し、精緻な描写と芸術的表現を追求するクリエイターのために設計されたレンズです。

Thypoch Simera 28mm f/1.4 ASPH.Thypoch Simera 35mm F1.4 ASPH.Thypoch Simera 50mm F1.4 ASPH.Thypoch Simera 75mm f/1.4 ASPH.

詳細を見る :https://www.stkb.jp/shopbrand/thypoch/

※販売数は変更になることがございます。

