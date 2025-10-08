クラウド型顧問サービス『The Neutral』会員数500名を突破

株式会社TEN

株式会社TEN（本社：大阪府大阪市、代表取締役：焼野政輝）が運営する、クラウド型顧問サービス「The Neutral（ザ・ニュートラル）」は、このたび会員数が500名を突破したことをお知らせいたします 。

本サービスは、創業7期目で年商135億円、SNS総フォロワー数100万人を超える急成長企業の「株式会社BUDDICA」代表取締役の中野優作が主宰する、経営者向けコミュニティです。

単なる情報提供に留まらず、リアルな経営相談やオフラインイベント、経営者同士のマッチング等を通じた”実践型コミュニティ”として、多くの経営者から支持を集めています。

クラウド型顧問サービス「The Neutral」とは

「The Neutral」は、実践的な経営ノウハウを共有することで参加者の事業課題を解決する、経営者コミュニティです 。

机上の空論ではない、現場で実践された生の情報を得られることが最大の特徴です。参加者は中小企業の経営者や起業家が中心ですが 、その規模は創業間もない従業員1～5名の小規模事業主から年商5億円超の企業や100億円を超える企業まで幅広く 、業種も自動車、建築、IT、医療、飲食など多岐に渡ります。

「The Neutral」の主なサービス内容

「The Neutral」では、経営者が直面する事業課題を多角的にサポートするための、具体的で実践的なコンテンツを提供しています。

実際のイベントの様子

- 動画講義の配信経営・営業・マーケティング・マネジメントなど、多岐にわたるテーマの講義動画を毎月多数公開 。すでに100本以上の動画が公開されています。主宰の中野が実際にBUDDICAで導入した「給与制度」や「マーケティング施策」など、生の事例やナレッジを惜しむことなくありのまま公開しています。- 音声コンテンツ (ラジオ配信)中野優作自身が日々の経営で得たリアルな気づきや事業の進捗を、ラジオ形式で音声配信。現在20本以上が公開されています。- オンライン事業相談参加メンバーは、中野優作を中心とした「YouTubeの専門家」「ファイナンスの専門家」等、一流のプロフェッショナルに直接オンラインで事業相談ができる環境を用意しています。- オフライン勉強会・交流会約3ヶ月に一度、オフラインのリアルイベントを開催。毎回著名な起業家などをゲストに招き、講演と参加者同士の交流会を行います。- 協業パートナーの紹介多様な専門分野を持つ協業先やビジネスパートナーをマッチングする仕組みがあります。

2025年9月に大阪で開催された第4回TheNeutralSummitには、全国から約70名の経営者が集結しました。オンラインでの学びや交流を深めるだけでなく、参加者同士がリアルな場で悩みを共有し、新たなビジネスチャンスを生み出す貴重な機会となっています。

利用者の声・事例

参加メンバーからは、具体的な成果に繋がったという声が数多く寄せられています。

- 飲食店経営者の声「YouTubeでは紹介されていなかった人事評価制度や報酬制度の具体策が動画で全て見られ驚いた。学んだCXOチームの作り方を自社に導入し、組織図を作り直した結果、会社の伸び方が明らかに変わった実感がある 」- 動画制作企業経営者の声「The Neutralで築いた経営者同士のつながりから複数社との新たな取引が生まれた。この1年で一番コストパフォーマンスの良かった投資。」

その他にも、「単なる情報交換の場ではなく共に成長し合える貴重なコミュニティ」、「SNSでは知り得ない中野さんの裏側を知れる唯一無二の価値がある」 といった評価もいただいており、参加者の高い満足度がうかがえます。

料金体系・サービス内容

「The Neutral」は有料の会員制サービスです。

月額プラン：\29,800 (税抜)

最低利用期間の縛りはなく、いつでも気軽に始めることが可能です。

年間プラン：\327,800 (税抜)

月額換算で1ヶ月分お得になる設定です。年間プラン限定の特典として、中野も直接同席する少人数イベント（特別ランチ会など）に参加できる機会が提供されます。

クラウド型顧問サービス「The Neutral」への入会はこちら

クラウド型顧問サービス「The Neutral」で、共に成長する仲間を見つけませんか？

ご入会、ご相談は下記の公式LINEよりお待ちしております。

▼公式LINE

https://liff.line.me/2007488476-0XMgZLbw/landing?follow=%40700irptr&lp=xKq2Zu&liff_id=2007488476-0XMgZLbw(https://liff.line.me/2007488476-0XMgZLbw/landing?follow=%40700irptr&lp=xKq2Zu&liff_id=2007488476-0XMgZLbw)

◼️運営会社

会社名：株式会社TEN

代表者：焼野政輝

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2丁目4－16 本町デビスビル7階

URL：https://ten-inc.biz/