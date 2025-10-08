石井想一郎（フウガドールすみだ）がMVPに！第14節｜2025年10月4日～10月6日 週間ベスト5【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

10月4日（土）～10月6日（月）に実施したメットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1 第14節におけるベスト5をお知らせいたします。

■週間ベスト5（2025年10月4日～10月6日）

＜MVP｜FP＞

石井想一郎（フウガドールすみだ）

＜FP＞

田村友貴（シュライカー大阪）

湯浅拓斗（立川アスレティックFC）

アンドレシート（名古屋オーシャンズ）

＜GK＞

黒本ギレルメ（しながわシティ）



※選考協力：SAL（@sal_japan(https://x.com/sal_japan)）

