石井想一郎（フウガドールすみだ）がMVPに！第14節｜2025年10月4日～10月6日 週間ベスト5【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1】
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
価格：月額2,200円（税込）
10月4日（土）～10月6日（月）に実施したメットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン1 第14節におけるベスト5をお知らせいたします。
■週間ベスト5（2025年10月4日～10月6日）
＜MVP｜FP＞
石井想一郎（フウガドールすみだ）
＜FP＞
田村友貴（シュライカー大阪）
湯浅拓斗（立川アスレティックFC）
アンドレシート（名古屋オーシャンズ）
＜GK＞
黒本ギレルメ（しながわシティ）
※選考協力：SAL（@sal_japan(https://x.com/sal_japan)）
■男女Ｆリーグを全試合配信！
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──
価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/(https://fleague.stores.play.jp/)
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052(https://www.fleague.jp/news/?p=63052)