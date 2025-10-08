『PSO2 ニュージェネシス ver.2』期間限定イベント「ハロウィン′25」開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、期間限定イベント「ハロウィン'25」の追加をはじめとするアップデートを2025年10月8日（水）に実施しました。

■期間限定イベント「ハロウィン'25」開催

配信期間：2025年10月8日（水）メンテナンス終了後～11月5日（水）メンテナンス開始まで

10月8日（水）からシーズンイベント「ハロウィン'25」を開催します。セントラルシティはハロウィン仕様に飾り付けされ、リージョンマグもカボチャをイメージした装いに変化、晴れの天候時には黒い羽が飛びかうようになります。そして、各地には「サイズ・ラッピー」「トリト・エンペラッピー」「トリト・グレトラッピー」が登場し、一緒に盛り上げてくれます。

今回のシーズンイベントでは、ナビゲーターとしてシスター風衣装に身を包んだ「シェミー」が登場します。ハルファに出現するエネミーの動向について調査しているようなので、ぜひ話を聞いてみましょう。

シーズナルポイント交換ショップでは、BP「オッソリアバスタブ」やBP「ツキノウサギ」のほか、エネミーの武器を模したアクセサリー「ブジンのカタナ」などが入手できます。

さらに、同時に開催されるスペシャルスクラッチに挑戦できる「ハロウィン'25SPスクラッチ券」に加え、強力な特殊能力カプセルやテックアーツカスタマイズ用アイテムなども入手可能です。

また、シーズンイベント開催にあわせて、期間限定タスクや称号タスクが追加されます。タスクを達成して「TAカスタマイズディスクX／統合」「N-マスターキューブ」「アームズリファイナーII」「ハロウィン'25SPスクラッチ券」などを獲得しましょう。

■期間限定緊急クエスト「星壊の白焔」が登場

配信期間：2025年10月8日（水）メンテナンス終了後～11月5日（水）メンテナンス開始まで

新たな期間限定緊急クエスト「星壊の白焔」が登場します。このクエストは、クヴァリス全域で発生した赤色界の調査を行う、進行型のクエストです。

今回はファリアがオペレーターとして支援してくれるだけではなく、クヴァリスの五つ子たちがクエストの進行を手助けしてくれます。

さらに、新たなボスエネミー「アグニ」と新エネミー「ハイ・グラッジボーン」が登場します。「アグニ」は肉弾戦が得意なエネミーで普段は鎧をまとったような姿をしています。鎧を脱ぐと体から炎が溢れ出し、より強力な攻撃を繰り出すようになります。「ハイ・グラッジボーン」は、元となるエネミーから攻撃パターンが追加され、パラメータも強化されたエネミーです。

新規エネミー追加にあわせて、称号タスクが追加されます。タスクを達成して称号を獲得しましょう。

■新たな期間限定クエスト「想定演習：旧都の掃滅戦」が登場

配信期間：2025年10月8日（水）メンテナンス終了後～10月22日（水）メンテナンス開始まで

新たな期間限定クエスト「想定演習：旧都の掃滅戦」が登場します。過去に配信した「想定演習：旧都の掃討戦」の出現エネミーやエネミーレベルを変更した、12人まで参加可能なクエストです。フィールド上の「巨大氷柱」を活用しつつ、3方向から押し寄せてくるエネミーから輸送トラックを守り切ってください。

期間限定クエスト追加にあわせて、期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して、「ハロウィン'25SPスクラッチ券」などを獲得しましょう。

■新たな装備「スキルリング」が登場

新たな装備アイテム「スキルリング」が登場します。「スキルリング」には2種類のタイプがあり、タイプに応じて装備可能なスロットが決まっています。

タイプ1のリングは主に火力面が強化される効果を持ち、タイプ2は防御面や効率面が強化される効果を持っています。これらの効果は、同じ「スキルリング」を素材にすることで強化することができます。

今回配信される「スキルリング」は、計6種類です。ボスエネミー以外のエネミーを倒したときに威力が上昇する効果を持つものや、エネミーの攻撃を回避または無効化したときに効果を得られるもの、そしてHPの状況に応じて効果を得られるものなどが登場します。プレイスタイルに合った組み合わせを見つけてみてください。なお、「スキルリング」は期間限定緊急クエストのほか、期間限定クエストなどでドロップします。

「スキルリング」の配信にあわせて、期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して「スペシャルスクラッチ券」を獲得してください。

さらに、10月8日（水）以降にログインすると、「スキルリング」の「タイプ2／シンプルガード」が入手可能です。こちらは受けるダメージを軽減する効果を持ちますので、ぜひ入手しましょう。

■新たなビルドパーツを追加

BP「グランドピアノ」やBP「リズムギター」、BP「クーナステージ」やBP「クーナステージB」などの音楽に関連するビルドパーツが登場します。

新しいビルドパーツで、クリエイティブスペースやチームスペースをさらに飾り付けてみましょう。

■新たなACスクラッチ「モンスターマスカレード'25」

配信期間：2025年10月8日（水）メンテナンス終了後～11月5日（水）メンテナンス開始まで

新ACスクラッチ「モンスターマスカレード'25」が登場します。ミイラやピエロ、ダークなシスターをモチーフとした、ハロウィンにぴったりのコスチュームが配信されます。

回数ボーナスでは、スクラッチ景品に含まれるモーション変更アイテムの別バージョン、「ダッシュ：小悪魔EX」「待機：小悪魔EX」が配信されますので、こちらもチェックしてください。

【おすすめアイテム】

オツカレまつげ

端が薄くなっている儚いまつげです。

目の下にクマのような模様があります。

デモニッシュボディT1

全身を覆う肌パターンです。

硬質な肌に赤いラインが映えます。

ディスクソーウィング

背中に装備するメカ系のアクセサリーです。

両端の刃が回転しています。

コウモリアイラッシュ

まぶたの動きに連動するアクセサリーです。

コウモリのモチーフで目元を飾ります。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2025-10/(https://pso2.jp/players/update/2025-10/)

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。