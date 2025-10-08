10月期水10ドラマ 『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌となる新曲「劇上」MVを本日10/8(水)23:15にYouTubeプレミア公開決定！

The Orchard Japan

YOASOBIが、現在フジテレビで放送中の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の主題歌「劇上」のMusic Videoを、ドラマ第2話放送直後となる本日10月8日（水）23:15にYouTubeプレミア公開する。

新・水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』は、10月1日（水）に初回放送をスタート。1984年の渋谷を舞台に描かれる青春群像劇で、脚本・三谷幸喜による半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーとなっている。

主題歌「劇上」は、三谷幸喜が楽曲のために書き下ろした原作短編小説『劇場ものがたり』をもとに制作された。ドラマと真摯に向き合い、“この世界は舞台であって、人間はみな役者である”というテーマを軸に紡がれた楽曲であり、YOASOBIにとって初の試みとなるコンポーザーAyaseのボーカル参加によるWボーカル楽曲となっている。

そんな新たな挑戦となる「劇上」のMusic Videoは、YOASOBI史上初の本人出演による実写映像で公開される。さらに、ドラマ出演キャストである菅田将暉、二階堂ふみも登場する豪華な映像に仕上がっている。

映像監督は、国内外で数々のアーティストのMVを手がける気鋭の映像作家・Pennacky。ドラマと呼応しながら紡がれた楽曲の世界観とメッセージを映像で表現しており、公開をぜひ楽しみにしてほしい。さらに、MV公開にあたり、YOASOBIの2人に加え、菅田将暉、二階堂ふみからのコメントも到着している。

■YOASOBI「劇上」 Official Music Video

※2025年10月8日(水)PM23:15公開

https://youtu.be/GuIkxXiVHps

■YOASOBI「劇上」 Official Music Video Teaser映像

https://youtube.com/shorts/tUdylMuh9vE?feature=share

■YOASOBIコメント

この楽曲は、”この世は舞台であり、人は皆それぞれ役を演じている”というシェイクスピアの戯曲にあるセリフへの僕なりのアンサーを込めた楽曲です。Pennacky監督と何度も打ち合わせを重ね、演者を撮る演者、それを撮るカメラマン、のようなメタ的な構造も含め、それぞれがそれぞれの舞台の主役である、と感覚的に感じられる映像表現を目指しました。

我々YOASOBIはミュージシャンとして生きる”YOASOBI”を演じ、菅田さんには役者”菅田将暉”を、二階堂さんには役者”二階堂ふみ”を演じていただき、この楽曲の世界観をユニークにシニカルに表現できたと思います。

YOASOBIにとって初の本人出演の実写MV、沢山の人の力をお借りして、最高の仕上がりになったなと思っております。

ドラマをご覧になっている方にも、いつもYOASOBIを応援してくれている皆にも、MVを通してこの楽曲に込めた想いが届いてくれることを願っています。

■菅田将暉コメント

主題歌が決まり驚き、初実写MVになると聞き驚き、自分が関わることになりとても驚いてます。曲が伝わることはもちろんですが、歌詞がまたとても素敵なので、その哲学の片鱗が、自分が映ることで何か具体的に伝われー！と思い、演じました。宜しくお願いします。

■二階堂ふみコメント

誰しもが自分のステージで演じて生きている、そんなことを感じる楽曲でした！

きらめくYOASOBIの世界に携わることができて、とても光栄です！

■楽曲情報

2025年10月2日(木)配信リリース

「劇上」

作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：Ayase、ikura

配信URL：https://lnk.to/gekijyo

原作短編小説：『劇場ものがたり』 (三谷幸喜 著)

《タイアップ》

フジテレビ新・水10ドラマ 『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌

■番組概要

≪タイトル≫

『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』

≪放送日時≫

10月１日（水）スタート 初回30分拡大（22時～23時24分）

毎週（水） 22時～22時54分

≪脚本≫

三谷幸喜

≪主題歌≫

YOASOBI『劇上』［Echoes / Sony Music Entertainment (Japan) Inc.］

≪音楽≫

得田真裕

≪キャスト≫

菅田将暉 二階堂ふみ 神木隆之介 浜辺美波

戸塚純貴 アンミカ 秋元才加 野添義弘 長野里美 富田望生

西村瑞樹（バイきんぐ） 大水洋介（ラバーガール） 小澤雄太 福井 夏

ひょうろく 松田慎也 佳久 創 佐藤大空

野間口 徹 シルビア・グラブ 菊地凛子 ・ 小池栄子

・ 市原隼人 井上 順 坂東彌十郎 小林 薫 他

≪プロデュース≫

金城綾香、野田悠介

≪制作プロデュース≫

古郡真也

≪演出≫

西浦正記

≪制作著作≫

フジテレビ

さらに本日より、YOASOBI LINE公式アカウントがオープン！YOASOBIの最新情報の配信やここだけの特別企画なども今後予定しているので、是非チェックして欲しい。

★友達登録はこちら

https://lin.ee/M7jXlIT

