TOKYO MX開局30周年記念「アニソンmeets CITY POP～売野雅勇×林哲司の世界～」アニソンとシティポップが出逢ったあの日 MC森口博子、40周年記念アルバム新曲をステージ初披露！

平素は大変お世話になっております。11月9日（日）、東京・一ツ橋ホールにて、『「アニソンmeets CITY POP～売野雅勇×林哲司の世界～」アニソンとシティポップが出逢ったあの日』を開催。本公演のMCを務める森口博子が40周年記念アルバムからリード曲となる新曲を披露することが決定しました。

数々の名曲を生み出してきた作曲家・林哲司と作詞家・売野雅勇による奇跡のコラボレーションが実現。両氏の生んだアニメソングは近年“CITY POP”のカテゴリとして国内外で再評価されており、本公演ではそんな楽曲群の創作にまつわる貴重なトークとゲストアーティストによるライブをたっぷりお届けします。

ヒャダインとともにMCを務めるの森口は、今年デビュー40周年を迎え、アニバーサリーアルバム『Your Flower ～歌の花束を～』12月3日にリリース。そこで、本アルバムのリード曲となる新曲「ETERNAL DAYS ～あなたがいてよかった～」を生バンドでステージ初披露。本楽曲は、映画『機動戦士ガンダムF91』の主題歌として大ヒットした「ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～」のアンサーソングとして、シンガーソングライター西脇唯が書き下ろしたとのこと。貴重な初披露だけにファン必見です。

なお、本公演のゲストアーティストは稲垣潤一、井上あずみ&ゆーゆ、上坂すみれ、神楽颯梓、影山ヒロノブ、中西圭三、渚こうた、Max Lux、Milky Monster。チケットは、各プレイガイドにて販売中。詳細は本公演のオフィシャルサイトにてご確認ください。

「アニソンmeets CITY POP～売野雅勇×林哲司の世界～」

アニソンとシティポップが出逢ったあの日

公式サイト https://s.mxtv.jp/event/mx-anisongcitypop/

「アニメソング」と「シティポップ」が出逢ったあの日！！作詞家“売野雅勇”と作曲家“林哲司”の奇跡のコラボレーション！！

両氏の生んだアニメソングは「ポップス」としても聴かれるようになり、近年は「CITY POP」のカテゴリとして国内外で再評価されている。

そんな楽曲群の創作にまつわる貴重なトークとゲストアーティストによるライブをたっぷりお届け！！！

昨今世界で日本のアニソンやシティポップがブームになっていますが、昔は日本の音楽はまったく世界に注目されず世界に知られていた日本の音楽は「上を向いて歩こう」くらいでした。そのような鎖国日本の音楽が今世界に広がった理由はアニメであり、アニメのテーマソングに使われていたシティポップが20年を経てまた注目されるようになったと言っても過言ではありません。

それらの流れに大きな影響をあたえたのが売野雅勇氏と林哲司氏です。

本公演はそのお二人をゲストに、日本のアニソンとシティポップについて語っていただき、ゲストがそれらの名曲を歌唱します。

＜日時＞ 2025年11月9日(日) ＜１部＞ 開場13:00/開演14:00 ＜2部＞ 開場17:00/開演18:00

＜会場＞ 一ツ橋ホール （〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目62 3階）

＜出演＞スペシャルゲスト：売野雅勇、林哲司

MC：ヒャダイン、森口博子（歌唱あり）

ライブゲスト：稲垣潤一、井上あずみ&ゆーゆ、上坂すみれ、神楽颯梓、影山ヒロノブ、

中西圭三、渚こうた、Max Lux、Milky Monster

(C)Y.Okunishi

＜料金＞ 前売り：全席指定 12,000円（税込） ／ 当日：全席指定 12,500円（税込）

＜チケット＞イープラス https://eplus.jp/anisonmeetscitypop2025/

ぴあ https://w.pia.jp/t/anisonmeetscitypop2025/

ローソン https://l-tike.com/anisonmeetscitypop/ （Ｌコード︓71214）

CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/mx-anisongcitypop/

電話受付︓0570-08-9999

キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/amcp

