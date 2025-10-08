TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」全話を収録したBlu-ray BOX発売決定！

株式会社ゴンゾ

株式会社ゴンゾ(本社:東京都杉並区、代表取締役:石川真一郎、以下 GONZO)は、シリーズ累計

発行部数 260 万部突破の大人気宿飯ファンタジー、2025 年 10 月 1 日(水)より放送&配信中の TV アニメ「かくりよの宿飯 弐」新情報を解禁いたしました。

TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」のBlu-ray BOXが、株式会社フロンティアワークスより2026年1月28日（水）に発売されることが決定いたしました。本商品には全12話を収録し、描き下ろしジャケットやピクチャーレーベル、ブックレット（8P）など、作品の魅力を詰め込んだ特典を多数封入。さらに初回限定封入特典として「チビアクリルスタンド」も付属します。

また、対象法人での早期購入者を対象に「缶バッジ3個セット（葵・大旦那・銀次（予定））」をプレゼントするほか、アニメイト限定での早期予約キャンペーンも実施。特典として「場面写L判ブロマイド5枚」をプレゼントいたします。

🍁かくりよの宿飯 弍 Blu-ray BOX商品情報

発売日：2026年1月28日（水）

品番：FFXN-9009

価格：27,500円 (税込)

発売元・販売元：株式会社フロンティアワークス

◆収録内容：1話～12話（全12話）

◆初回限定封入特典：チビアクリルスタンド ※特典はなくなり次第終了となります。

◆毎回特典：描き下ろしジャケット ピクチャーレーベル

◆封入特典：ブックレット（8P）

◆映像特典：ノンテロップOP、ノンテロップED、PV第1弾、PV第2弾

※予告なく商品仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。

■メーカー外付け早期購入特典

TVアニメ「かくりよの宿飯 弐」Blu-ray BOXを対象法人で購入した方に、「缶バッジ3個セット」（葵・大旦那・銀次（予定））をプレゼントします！

対象法人：全国アニメイト(通販含む)、Amazon.co.jp、あみあみ、楽天ブックスほか

※特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※対象店舗であっても、一部対象外の店舗がある場合がございます。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。

※特典は予告なく仕様を変更する場合がございます。

※一部販売店、通販サイトではお取り扱いがない場合もございますので、ご予約、ご購入、詳細については事前に各販売店様にてご確認ください。

■アニメイト限定「かくりよの宿飯 弐」 Blu-ray BOX 早期予約キャンペーン

キャンペーン期間中にアニメイトにて「かくりよの宿飯 弐」Blu-ray BOXをご予約の方に「場面写Ｌ判ブロマイド5枚」プレゼントします！

キャンペーン期間：2025年11月3日(月・祝)ご予約分まで

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114119

※特典は商品発売時のお渡しとなります。

※通販ではお渡し方法が異なります。詳しくは通販HPをご覧ください。

■アニメイトキャスト直筆サイン入り台本プレゼントキャンペーン

開催期間：2026年1月27日(火)～2026年2月8日(日)

≪サインキャスト≫

津場木葵役：東山奈央さん 大旦那役：小西克幸さん 銀次役：土岐隼一さん

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114093

※当選者の発表は発送をもって代えさせて頂きます。

■法人特典

●アニメイト https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3270827/

「B2布ポスター」（BOXジャケットイラスト）

●Amazon.co.jp https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FTM4ZCBK%7C+B0FTM58QYV

「アクリルスタンド2個セット」【100mm×40mm】

（BOXジャケットイラスト・キービジュアル）

●あみあみ https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=MED-DVD2-59262

「アクリルキャラクタープレート」(A5サイズ)

（BOXジャケットイラストを使用）

🍁先行上映イベント オフィシャルレポート公開！

2025年9月27日（土）に東京芸術センター 天空劇場で開催されたTVアニメ「かくりよの宿飯 弐」先行上映イベントのオフィシャルレポートが公式サイトにて公開されました。

当日は、第1話・第2話の上映に加え、東山奈央さんによるオープニング主題歌「とおりゃんせ」のミニライブや、メインキャストによるトークショーなど、盛り沢山な内容で会場を沸かせました。

https://kakuriyo-anime.com/special/eventreport/(https://kakuriyo-anime.com/special/eventreport/)

🍁作品情報

＜タイトル＞かくりよの宿飯 弐

＜放送開始日＞2025年10月1日(水)

＜原作＞友麻 碧（株式会社KADOKAWA／富士見L文庫「かくりよの宿飯」シリーズ）

＜キャラクター原案＞Laruha

制作スタッフ

＜監督＞吉崎 譲

＜シリーズ構成＞金春智子

＜キャラクターデザイナー＞桂 英未

＜美術設定＞合六典代

＜色彩設計＞手嶋明美

＜撮影監督＞陳 以儂、戴 斯豪

＜音響監督＞本山 哲

＜音楽＞伊賀拓郎

＜音楽制作＞フライングドッグ

＜アニメーション制作＞GONZO×マカリア

メインキャスト

＜津場木 葵＞東山奈央

＜大旦那＞小西克幸

＜銀次＞土岐隼一

＜白夜＞田丸篤志

＜お涼＞加隈亜衣

＜春日＞中恵光城

＜チビ＞石見舞菜香

＜アイ＞洲崎 綾

＜サスケ＞井上雄貴

＜乱丸＞石川界人

＜雷獣＞日野 聡

MUSIC

オープニング主題歌「とおりゃんせ」 東山奈央

エンディング主題歌「涙のレシピ」 東山奈央

他・Web関連

＜製作＞かくりよの宿飯 弐 製作委員会

＜コピーライト＞(C)2025 友麻碧・Laruha/KADOKAWA/かくりよの宿飯 弐 製作委員会

＜公式サイト＞https://kakuriyo-anime.com/

＜X＞https://x.com/kakuriyo_anime

＜Threads＞https://www.threads.com/@kakuriyo.anime

＜mixi2＞https://mixi.social/@kakuriyo_anime

＜YouTube＞https://www.youtube.com/@kakuriyo_anime

＜推奨ハッシュタグ＞#かくりよの宿飯

🍁原作情報

シリーズ累計260万部突破！「かくりよの宿飯」シリーズ

2015年4月に第1巻『かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りします。』を刊行し、現在原作小説が12巻まで、最新13巻が10月15日に発売。コミカライズはB’s-LOG COMICS版が11巻まで、最新12巻が10月31日発売、シリウスKC版が９巻まで、最新10巻が10月30日発売。シリーズ累計260万部突破の人気シリーズです。

主人公の女子大生・津場木 葵（つばきあおい）が、祖⽗の借金のカタに「鬼の嫁」として、さらわれた

“隠世（かくりよ）”の⽼舗宿で、結婚する代わりに食事処を開店。料理を振る舞いながら、鬼神や

九尾の狐をはじめとした、あやかしたちと交わされる物語が描かれていきます。

左から、シリウスKC版コミックス、原作小説、B’s-LOG COMICS版コミックス