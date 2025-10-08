株式会社ブリッジウェル

秋田県男鹿市内の全保育所で、紙おむつサブスク「おむつカンパニー」導入！災害時の物資提供協定も締結





株式会社ブリッジウェルは、保育園向け紙おむつサブスク「おむつカンパニー」を秋田県男鹿市の全保育所に導入し、更には災害時の物資提供協定を締結しました。この取り組みにより、日常生活のサポートと災害時の安全な環境提供を目指します。





株式会社ブリッジウェルは、保育園向けに特化した紙おむつのサブスクリプションサービス「おむつカンパニー」を2025年10月より秋田県男鹿市で開始するとともに、災害時の物資提供に関する協定を結びました。これにより、平時は保育園の運営サポート、災害時は地域の支援という二重の安心を提供します。





おむつサブスクの導入と災害時の協定についての詳細

株式会社ブリッジウェルが提供する「おむつカンパニー」は、月額制で保育園での紙おむつとおしりふきが使い放題になる画期的なサービスです。2025年10月から秋田県男鹿市内の全保育施設において、このサービスが全面的に導入されます。同時に、災害時における救援物資提供の協定を締結し、災害発生時には保育園に在庫している紙おむつを地域社会に無償で提供することで、災害への備えを強化します。





災害時の協定で実現されることについて

この協定により、災害発生時においても、男鹿市内の保育園を通じて地域社会に紙おむつを提供できる体制を支援します。通常時は保育施設の運営をサポートしながら、万一の災害時には、保育園で保管しているサブスク用の紙おむつ在庫が地域住民の支援にも役立つ仕組みを構築することができます。





おむつサブスクについて

「おむつカンパニー」は、保育施設において必要とされる紙おむつを、必要な時に必要な量だけ提供するサービスです。これにより、保育施設の保育士は園児ごとの紙おむつの個別管理から解放され、より子どもたちと向き合う時間を増やすことが可能になります。また、保護者にとっても、毎日の紙おむつの準備や持ち運びの手間が省け、忙しい日々の中で少しでも負担を軽減することができます。





おむつカンパニーについて

「おむつカンパニー」は、多様なニーズに応えることを目指し、さまざまな紙おむつブランド、最低配送ロット数、利用料金プランを提供しています。全国の多くの自治体における公立・私立保育園での採用が進んでおり、保育園運営の効率化だけでなく、災害時の地域支援にも貢献するサービスとして、その価値が高く評価されています。





【公立保育施設での導入事例】

福井県南越前町:https://omutsu.jp/user_voice/municipality-1/

東京都新宿区:https://omutsu.jp/user_voice/municipality-2/

東京都武蔵野市、長野県阿知村、愛知県岡崎市、愛知県一宮市、岐阜県八百津町、岐阜県関市、滋賀県彦根市、広島県海田町、宮崎県美郷町、宮崎県西米良村、他(全国60自治体以上の採用)

【株式会社ブリッジウェルについて】

株式会社ブリッジウェルは、保育園向け紙おむつサブスク「おむつカンパニー」をはじめとした、様々な事業を運営しています。私たちは、「おむつカンパニー」を通じて保育施設の運営効率化と保育品質の向上を目指し、保護者と保育士、そして地域社会全体の利益となるサービスの提供に取り組んでいます。





法人名称:株式会社ブリッジウェル

事業内容:保育関連事業、商社事業(食品・化学品)、ITコンサルティング事業、AI事業

所在地:東京都江東区高橋14-3 盛市ビル３F

HP:https://www.bridge-well.com/

おむつカンパニー公式HP:https://omutsu.jp





株式会社ブリッジウェルのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52695





【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ブリッジウェル おむつカンパニー事業部

担当 杉山

email : support@mail.omutsu.jp





