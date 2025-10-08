「旅行離れ」に歯止めを─旅費高騰の今、“お得な旅”を叶える旅行キャンペーンまとめサイト『トクたび』を正式リリース

合同会社NEXT

「旅行したいけれど、航空券もホテルも高くて手が届かない。」

そんな声が増え、“旅行離れ”が進む今。

合同会社NEXT（所在地：茨城県、代表：鬼澤龍平）は、旅行者の“お得に旅を楽しみたい”という想いに応える旅行キャンペーンサイト『トクたび』(https://toku-tabi.jp/)（https://toku-tabi.jp/）を正式リリースしました。

■旅行キャンペーン検索サイト「トクたび」とは

『トクたび』は、“1円でもお得に”旅を楽しみたい人のための旅行キャンペーンまとめサイトです。

航空券予約サイト・ホテル予約サイト・通信（WiFi/eSIM）・アクティビティ予約サイト・交通機関など、旅行に関わる幅広いジャンルのお得情報を網羅しています。

ユーザーはサイト上で、ジャンルと地域を選ぶだけで、「今、どのサイトで、どんなキャンペーンが行われているのか」を簡単に確認できます。

旅行費用が上がり続ける時代に、「知っているかどうか」で旅の費用は大きく変わります。

そんな現状を変えるために、『トクたび』は“誰でもお得に旅を楽しめる”世界を目指しています。

■「トクたび」リリースの背景

私はこれまで、海外旅行の体験談を発信する「おにちゃんの海外旅行」(https://travel.onizawa-ryuhei.com/)(https://travel.onizawa-ryuhei.com/)を運営してきました。

多くの読者から寄せられたのは「どうやってそんなに安く旅をしているの？」という質問。

実はその答えはとてもシンプルで、旅行会社が提供するクーポンやキャンペーンを上手に活用することでした。

ただ、キャンペーン情報はネット上に散らばっており、 「どのサイトで使えるのか」「どのプランに適用されるのか」が分かりづらいという問題点がありました。

■トクたびリリース前の世の中にあった問題点

- ネットでおトクな旅行情報を探しても、情報が散らばっていて見つけられない。- クーポンがあっても、どの旅行プランで使えるのかわからない。- 結局、通常価格で予約してしまった…。

そこで私は、誰でも簡単に旅行クーポンやキャンペーン情報を見つけられる場所をつくりたいという想いから、『トクたび』を立ち上げました。

旅行をもっと身近に、もっと自由に楽しめるように--。その願いが、このサービスの原点です。

■トクたびがあなたに提供する3つのポイント

■トクたびリリースから1年で見えてきた課題と今後の方向性

- カンタン検索もう情報探しで時間をムダにしません。知りたいクーポンやキャンペーンがすぐに見つかります。- おトクな情報満載旅行会社や予約サイトの中から、厳選されたキャンペーンをまとめて掲載。ムダなく、かしこく旅を楽しめます。- 新しい旅のカタチ「お金がないから旅行を諦める」をなくしたい。トクたびは、金銭的なハードルを下げ、誰でも気軽に旅に出られる世界を目指しています。

『トクたび』の目的は、旅行初心者や情報に不慣れな方にも、「旅行クーポンを活用すれば、もっと手軽に旅を楽しめる」という新しい選択肢を届けることです。

しかし、現状では、すでに旅行に関心の高いユーザーや、クーポンを積極的に探す層が中心となっており、初心者層への認知拡大にはまだ課題が残っています。

今後は、「旅行クーポンを探すならトクたび」という認識を広げ、ブランドとしての信頼と認知を確立していくことが重要だと考えています。

一人でも多くの人に、旅の楽しさと“お得に旅する価値”を届けるため、サービスの改善と発信を続けていきます。

■現在検討中の機能

■代表コメント（合同会社NEXT 代表社員 鬼澤龍平）

- ユーザー投稿型のモデルコース※どのポイントにお金がかかったのかなどを共有できる場を提供したい- iOSやAndroidアプリをリリースする※WEBサービスでは届かないユーザー層にアプローチしていきたい

『トクたび』では、一人でも多くの方が“1円でも安く”旅を楽しめる環境をつくりたいと考えています。



その実現のために、全リソースをこのサービスに集中し、将来的には旅行業界の新しいリーダーとなることを目指しています。

高騰する旅費の中でも、工夫次第でまだまだ旅は楽しめる。

そんな希望を広げていくことで、もう一度「旅行っていいな」と思える人を増やしていきたいと考えています。今後も、ユーザーの声を反映しながら、旅をもっと身近にするための仕組みづくりを続けていきます。

■会社概要

会社名：合同会社NEXT(https://onizawa-ryuhei.com/)

所在地：茨城県

代表者：鬼澤 龍平

事業内容：旅行関連サービス開発

サービスサイト：https://toku-tabi.jp/

■お問い合わせ

Googleフォーム：https://toku-tabi.jp/contact

担当：広報担当 鬼澤