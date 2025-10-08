「採用難」を克服する！ 2025年最新予測とターゲット人材を確実に獲得する″攻め″の採用実践

株式会社キャリアデザインセンター


転職サイト「type」では、10月22日（水）および10月29日（水）に「「採用難」を克服する！ 2025年最新予測とターゲット人材を確実に獲得する"攻め"の採用実践」を開催いたします。



■セミナー詳細ページ：


https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2025102229/(https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2025102229/)



■タイトル：


「採用難」を克服する！ 2025年最新予測とターゲット人材を確実に獲得する"攻め"の採用実践



■本セミナーは、このような企業にオススメです


・採用市況について知りたい


・スカウトメールなどの運用について知りたい


・採用市況をもとに、採用戦略を検討したい


・ターゲット人材からの応募を募るためにスカウトメールなどの運用について知りたい



■コンテンツ内容：
1.採用市況について


　・コロナを経た現在のユーザー動向


　・求人の閲覧時間の変化


　・主流になりつつあるカジュアル面談


　・変化している会社選びで重視する条件


2.採用成功につながる採用戦略


　・ターゲット応募を集める求人広告について


　・スカウトの送信戦略（時間・文面）


　・ユーザーが重視しているポイントを踏まえた求人情報


3.質疑応答




■開催日程：


１.2025年10月22日(水)14:00～15:00


２.2025年10月29日(水)14:00～15:00


※２.は１.の録画配信となります。



■セミナーエントリーページ：


https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2025102229/(https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2025102229/)



【公開中の見逃し配信動画一覧】



CX視点で変える採用戦略　選考フロー見直しセミナー

https://info.type.jp/webinar-guide/archive/entry/0064/


【コンテンツ例】


■選考フローの基本と見直しのメリット


■候補者体験の重要性


■見直しのポイント


■選考フローの改善事例


■質疑応答





【その他採用ご担当者様向けセミナー一覧】


https://info.type.jp/webinar-guide/



【セミナーに関するお問い合わせ先】


type／女の転職typeマーケティングチーム


https://info.type.jp/webinar-guide/


03-3560-1622　※「採用担当者向けのセミナーの件で」とお伝えください




■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要


コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/


本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル


資本金■5億5866 万円


設 立■1993年7月8日


従業員数■835名（2024年9月30日現在）


代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實


事業内容■


キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営


転職フェアの開催


人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）


質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス


パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業


IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）


Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。



