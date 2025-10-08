LOULOU WILLOUGHBY(ルルウィルビー)より、辻直子さんが魅せる”Falling(ハート) Into Autumn″webページ公開！
LOULOU WILLOUGHBYは、人気スタイリスト辻直子さんが着こなす ”Falling(ハート) Into Autumn” をWEBにて公開中。素材の質感と色のニュアンスで自由に楽しみながら、辻直子さんが魅せる秋の6LOOKが日常に特別なムードを演出します。
#STYLE01
「赤にこだわる、私のデニムスタイル」“The Red, The Denim”
Pullover \28,600 Pants \33,000
赤は私にとってはずせない色
赤×インディゴのコンビネーションは完璧なもの
赤ならどれでもいいわけじゃない
#STYLE02
「キャメルで描く秋のムード」“The Mood of Gradation”
Cardigan \37,400 Pants \36,300
キャメルのグラデーション
毛足のあるニットの色の含み方が、
グラデーションの魅力を引き立たせてくれる。
#STYLE03
「贅沢をまとう瞬間」“The Cashmere Moment”
Coat \275,000 Blouse \39,600 Pants \33,000
贅沢なカシミヤのフルレングス丈がムードを演出してくれないわけがない
“この1枚という無敵がここにある”
スタイリスト 辻直子
数々の女性ファッション誌や広告で活躍するスタイリスト。
上品な女らしさに、可愛さとマニッシュなテイストが絶妙にミックスされたスタイリングは、女優、タレントからの信頼も厚く、多くの女性から指示を集める。
ブランドディレクションやコラボレーションも多く手掛ける。
LOULOU WILLOUGHBY/ルルウィルビー
ルル・ウィルビー 彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードローブも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。
そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。
