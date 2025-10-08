LOULOU WILLOUGHBY(ルルウィルビー)より、辻直子さんが魅せる”Falling(ハート) Into Autumn″webページ公開！

株式会社ファーイーストカンパニー

LOULOU WILLOUGHBYは、人気スタイリスト辻直子さんが着こなす ”Falling(ハート) Into Autumn” をWEBにて公開中。素材の質感と色のニュアンスで自由に楽しみながら、辻直子さんが魅せる秋の6LOOKが日常に特別なムードを演出します。

特集ページはこちら :https://www.allureville.com/feature/251003_tsujinaoko_25aw?apias_s_id=40099

「赤にこだわる、私のデニムスタイル」“The Red, The Denim”

#STYLE01

Pullover \28,600 Pants \33,000

赤は私にとってはずせない色

赤×インディゴのコンビネーションは完璧なもの

赤ならどれでもいいわけじゃない

#STYLE01着用アイテムはこちら :https://www.allureville.com/items?mc=lou_251003_naokotsuji_01

「キャメルで描く秋のムード」“The Mood of Gradation”

#STYLE02

Cardigan \37,400 Pants \36,300

キャメルのグラデーション

毛足のあるニットの色の含み方が、

グラデーションの魅力を引き立たせてくれる。

#STYLE02着用アイテムはこちら :https://www.allureville.com/items?mc=lou_251003_naokotsuji_02

「贅沢をまとう瞬間」“The Cashmere Moment”

#STYLE03

Coat \275,000 Blouse \39,600 Pants \33,000

贅沢なカシミヤのフルレングス丈がムードを演出してくれないわけがない

“この1枚という無敵がここにある”

＃STYLE3着用アイテムはこちら :https://www.allureville.com/items?mc=lou_251003_naokotsuji_03

もっと見る :https://www.allureville.com/feature/251003_tsujinaoko_25aw?apias_s_id=40099

スタイリスト 辻直子

数々の女性ファッション誌や広告で活躍するスタイリスト。

上品な女らしさに、可愛さとマニッシュなテイストが絶妙にミックスされたスタイリングは、女優、タレントからの信頼も厚く、多くの女性から指示を集める。

ブランドディレクションやコラボレーションも多く手掛ける。

LOULOU WILLOUGHBY/ルルウィルビー

ルル・ウィルビー 彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードローブも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。

そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。

