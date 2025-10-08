ポリ塩化ビニル（PVC）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月01に「ポリ塩化ビニル（PVC）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ポリ塩化ビニル（PVC）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ポリ塩化ビニル（PVC）市場の概要
ポリ塩化ビニル（PVC） 市場に関する当社の調査レポートによると、ポリ塩化ビニル（PVC）市場規模は 2035 年に約 1,109億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ポリ塩化ビニル（PVC）市場規模は約 657億米ドルとなっています。ポリ塩化ビニル（PVC）に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポリ塩化ビニル（PVC）市場シェアの拡大は、インフラ整備と建設業界での広範な使用によるものです。PVCはコスト効率が高く、メンテナンスコストも少なく、用途が広く環境への影響も少ないことから、建設業界の中核素材となっています。パイプ、床材、屋根材、窓枠など、多様な用途に使用され、世界中のさまざまな経済圏に対応しています。例えば、インド、マレーシア、シンガポールなどの東南アジア諸国では、排水システムや給水路にPVCベースのパイプラインが使用されています。
ポリ塩化ビニル（PVC）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/polyvinyl-chloride-pvc-market/112305
ポリ塩化ビニル（PVC）の市場調査では、様々な政府機関が工業用途において環境に優しい材料の使用を義務付けているため、市場シェアが拡大することが明らかになっています。多くの企業は、地域のガイドラインに沿って毒性の低減と炭素排出量の最小化を図るため、従来の添加剤やモノマーではなく、PVCなどのより優れた代替材料への移行を進めています。例えば、グリーン成長戦略は、リサイクルの促進とカーボンニュートラル目標の推進を通じて、環境への有害な影響を規制と制約しようとする政府の取り組みの一例です。
しかし、価格の混乱が市場の成長に影響を与えると予想されています。サプライヤーが多様化戦略に投資しなければ、サプライチェーンの崩壊は生産量を低下させ、ステークホルダーに影響を及ぼす可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331356&id=bodyimage1】
ポリ塩化ビニル（PVC）市場セグメンテーションの傾向分析
ポリ塩化ビニル（PVC）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ポリ塩化ビニル（PVC）の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、製造プロセス別、安定剤タイプ別と地域別に分割されています。
ポリ塩化ビニル（PVC）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-112305
アプリケーション別に基づいて、ポリ塩化ビニル（PVC）市場は、パイプと継手、フィルムとシート、プロフィール、ワイヤーとケーブル、フローリング、その他に分割されています。これらのうち、パイプと継手関連セグメントは、2035年末までに52%のシェアを獲得し、最大の市場シェアを占めると予測されています。
