女性向けアクティブウェア市場：グローバル調査報告書、需要、規模、メーカーシェア、成長、トレンド、機会および洞察の分析、2025-2035年である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に「女性向けアクティブウェア市場：製品タイプ別（トップウェア、ボトムウェア、アウターウェア、アクセサリー）、アクティビティ別（ランニング・サイクリング、ジム・フィットネス、ヨガ・ピラティス、ダンスフィットネス）、流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、オンライン小売店、その他の流通チャネル）―世界市場分析、トレンド、機会および予測、2025-2035年」という調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、女性向けアクティブウェア市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、そして脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
女性向けアクティブウェア市場の概要
女性向けアクティブウェアとは、身体活動、フィットネス、アスレチックパフォーマンスのために設計された衣服を指し、近年では日常ファッションの一部として定着しつつあるものである。これらの衣服は、吸汗速乾性、生地の伸縮性、サポート性、通気性といった機能性に加え、スタイル、快適さ、多用途性を兼ね備えている。アクティブウェアはジムでのトレーニング、ヨガ、ランニングといった用途を超え、カジュアルウェア（アスレジャー）、屋外運動、レジャーシーンにも広がっている。ウェルネス意識の高まり、女性のフィットネス参加率の上昇、デジタル小売の拡大、持続可能素材への需要増加などが市場成長を後押しする主要因である。この市場は競争が激しく、プレミアム化、テクノロジー統合、環境配慮型製品の提供が一層進んでいる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、女性向けアクティブウェア市場の規模は2025年に1,327億米ドルに達したと推定されている。さらに、2035年末までに市場収益は2,539億米ドルに到達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、年平均成長率（CAGR）は約 8.7%で推移すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な女性向けアクティブウェア市場分析によれば、同市場の規模拡大は、健康およびフィットネス意識の高まり、Eコマースプラットフォームの拡大、女性のスポーツ参加率の上昇などの要因によって促進されると見込まれている。女性向けアクティブウェア市場の主要企業には、HANESBRANDS INC.、Adidas AG、Nike, Inc.、Columbia Sportswear Company、PUMA SE、Under Armour Inc.、The Gap Inc.、2XU、Marmot Mountain, LLC.、Patagonia, Inc.、Mountain Khakis、Gramicci、およびRALPH LAURENが含まれる。
また、本市場調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析を含んでいる。さらに、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● 女性向けアクティブウェア市場の規模、成長分析、および各国における主要な市場プレーヤーの評価である。
● 世界の女性向けアクティブウェア市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に対する需要および機会分析を2035年まで（国別、日本を含む）実施する。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038151
