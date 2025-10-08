押出ヘッド市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月01に「押出ヘッド市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。押出ヘッドに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
押出ヘッド市場の概要
押出ヘッド市場に関する当社の調査レポートによると、押出ヘッド市場規模は 2035 年に約 34.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 押出ヘッド市場規模は約 18.5億米ドルとなっています。押出ヘッドに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、押出ヘッド市場シェアの拡大は、主に建設と運輸部門を起点とした世界的なアルミニウム需要の増加によるものです。数値的には、国際アルミニウム協会（IAI）が発表した予測によると、需要は2020年の85百万トン超から2030年末までに118百万トン超に増加するとされています。
さらに、これは需要が35%以上増加していることを示しており、建設、包装、運輸、電気などの部門が最大の需要を占めています。さらに、押出成形されるアルミニウムの急増は、押出ヘッド機械の需要増加に貢献し、市場にプラスの影響を与えると予想されます。
押出ヘッドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/extrusion-heads-market/56957
押出ヘッドに関する市場調査では、原材料投入量とコスト圧力に加え、供給リスクによる耐久性の高いヘッドへの投資増加により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。さらに、一次アルミニウム生産量とスクラップ供給量は逼迫しており、需要の増加に対応するためには生産量の増加が不可欠です。さらに、アルミニウム価格、エネルギーコスト、通貨の変動は、押出成形の総コストを押し上げ、耐久性の高い押出ヘッドの需要急増に貢献すると予想されます。
しかし、持続可能な材料との適合性という課題が、今後数年間の市場成長を阻害すると予想されています。当社の調査レポートでは、この分野のメーカーは、熱や圧力下で予測不可能な挙動を示すことが多いリサイクル材、生分解性材、またはバイオベース材を処理できるヘッドの設計を迫られていることが明らかになっています。さらに、材料のばらつきに対応するために、流路やダイ形状の再設計も必要となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331358&id=bodyimage1】
押出ヘッド市場セグメンテーションの傾向分析
押出ヘッド市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、押出ヘッドの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、材料適合性別、機械統合別と地域別に分割されています。
押出ヘッド市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-56957
製品タイプ別に基づいて、押出ヘッド市場は多層押出ヘッド、単層押出ヘッド、共押出ヘッドに分割されています。これらのうち、多層押出ヘッドセグメントは、予測期間中に48.3%という最大の収益シェアを獲得すると見込まれています。
