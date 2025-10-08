押出ポリスチレン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月01に「押出ポリスチレン市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。押出ポリスチレンに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
押出ポリスチレン市場の概要
押出ポリスチレン市場に関する当社の調査レポートによると、押出ポリスチレン市場規模は 2035 年に約 81 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 押出ポリスチレン市場規模は約 57 億米ドルとなっています。押出ポリスチレン に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、押出ポリスチレン市場シェアの拡大は、世界的な都市化とインフラ整備の進展によるもので、住宅や商業ビルの建設において、より高品質で持続可能な建設への需要が高まっています。押出ポリスチレンは高い耐熱性と耐久性を備えているため、インフラセグメントにおける高性能断熱材の需要に応えます。さらに、配合を改良することで、エネルギー・環境デザインにおけるリーダーシップ（LEA）認証やCASBEE認証に準拠したエコラベル建築材料としても使用可能となり、耐湿性とエネルギー効率を向上させる理想的な断熱材として、市場の成長を大きく牽引しています。
押出ポリスチレンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/extruded-polystyrene-market/62080
押出ポリスチレンの市場調査では、特殊技術の活用による生産効率の向上により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。環境規制を遵守しながら、持続可能でリサイクル可能な押出ポリスチレンの生産を実現するために、企業は触媒脱水素化などの重合及び押出に次世代触媒プロセスを採用しています。これらのプロセスは生産コストを削減するだけでなく、世界中のメーカーの省エネにも役立ち、世界各国の政府による建築基準へのコンプライアンス向上につながり、エンジニアリングされた押出ポリスチレンの需要が高まっています。
しかし、様々な炭素価格設定や排出削減策によって生産コストが上昇し、今後数年間の市場成長が抑制されると予想されています。
押出ポリスチレン市場セグメンテーションの傾向分析
押出ポリスチレン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、押出ポリスチレン の市場調査は、アプリケーション別、最終用途産業別、製品タイプ別、厚さ範囲別、密度別と地域別に分割されています。
押出ポリスチレン市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-62080
アプリケーション別に基づいて、建築・建設、包装、輸送、工業用断熱材、その他に分割されています。このうち、建築・建設セグメントは、2025ー2035年の予測期間中に55%という驚異的なシェアで市場を席巻すると予想されています。人口増加に伴い土木建設や商業ビルの需要が高まっているため、押出ポリスチレンは、その堅牢な構成と耐熱・耐湿性により、断熱ボードや屋根材に広く利用されており、市場の成長を加速させています。
