Back Market、「2025年7月～9月リファービッシュスマホ販売数」ランキングを発表

Back Market Japan株式会社

世界最大級のリファービッシュ電子機器に特化したマーケットプレイスであるBack Market Japan株式会社(本社:東京都渋谷区 以下、Back Market)は本日、2025年7月1日から2025年9月30日の間に、日本、米国、欧州（仏・英・独・西）のBack Marketで取り扱ったリファービッシュスマートフォンの販売台数における実績データをもとに、「2025年7月～9月リファービッシュスマホ販売数」ランキングを発表します。リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品です。

今回のランキングでは、定番モデルである第3世代のiPhone SE（2022）とiPhone 13に加え、iPhone 15が日本・米国・欧州すべての地域でランクインしました。発売から2年が経過し、価格が下落したことで、iPhone 15がリファービッシュ市場に徐々に浸透していることを示す結果となりました。販売ランキング内容の詳細については、以下の通りです。

※記載の価格は本プレスリリース発表時の価格です（自社調べ）

※表示価格は全て税込みです。

■Back Market 日本 リファービッシュスマートフォン販売数ランキング

1位：iPhone SE (2022) 64GB

2位：iPhone 13 128GB

3位：iPhone SE (2022) 128GB

4位：iPhone 13 mini 128GB

5位：iPhone 14 128GB

6位：iPhone SE (2020) 64GB

7位：iPhone 14 256GB

8位：iPhone 12 64GB

9位：iPhone 13 256GB

10位：iPhone 15 128GB

■Back Market 米国 リファービッシュスマートフォン販売数ランキング

1位：iPhone 13 128GB

2位：iPhone 14 128GB

3位：iPhone 12 64GB

4位：iPhone 15 128GB

5位：Galaxy S22 5G 128GB

■Back Market 欧州 リファービッシュスマートフォン販売数ランキング

1位：iPhone 13 128GB

2位：iPhone 14 128GB

3位：iPhone 15 128GB

4位：iPhone 13 mini 128GB

5位：iPhone 13 256GB

■Back Market担当者の分析コメント

2025年7月～9月の販売数ランキングでは、日本、米国、欧州のいずれにおいてもiPhone 13が引き続き上位を維持しました。日本市場ではiPhone SE (2022) が新品発売当時から65%以上下落し、2万円台前半から購入可能となり、コストパフォーマンスの高さが支持され、安定した人気を示しています。一方、iPhone 13も新品時の半額近い価格まで下がり、性能面と合わせて堅調な需要を維持しました。

また、日欧米の全地域において、iPhone 15がランクインする結果となりました。米国では4位、欧州では3位に入るなど上位に食い込み、日本でも10位にランクインしました。日本市場におけるiPhone 15の販売価格は新品発売時から約35%下落し、8万円台前半で購入可能となったことで、最新に近いモデルをより手頃に求める層の需要が拡大しています。iPhone 17の発売を背景に、価格の下落が一層進むと見込まれることから、iPhone 15は今後さらにリファービッシュ市場での存在感を高め、浸透が加速していくと予測しています。

■日本ランキング第1位：

商品名：iPhone SE (2022) 64GB

販売価格：\22,311～

新品発売時価格：\62,800

URL:https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/p/iphone-se-2022-64-sim/236c8ae0-f8ba-4901-9cf7-8fc94ea4b38c?l=12#

購入者のクチコミ

購入から到着まで早く、商品もキレイで現時点ではうまく起動していて全く問題がなさそうです。とても満足です。



■日本ランキング第2位：

商品名：iPhone 13 128GB

販売価格：\51,285～

新品発売時価格：\95,800

URL:https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/p/iphone-13-128-sim/804fe64f-7431-4d20-9096-dcdf5540de6f?l=12#

購入者のクチコミ

純正バッテリーを交換しながら長く使用したいのでプレミアムグレードを購入しました。この価格で綺麗なiPhoneが手に入ったので大満足です。

■日本ランキング第3位：

商品名：iPhone SE (2022) 128GB

販売価格：\27,930～

新品発売時価格：\69,800

URL:https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/p/iphone-se-2022-128-sim/87fb4877-e17a-499a-a2e7-00b9502034ac?l=12#

購入者のクチコミ

Cグレードを購入しましたが、思ったより外観は綺麗で、ほとんどキズはありませんでした。問題無く使用できていますので、大変良い買い物でした。

■Back Market Japan株式会社について

Back Marketは、2014年11月にフランスで設立されたユニコーン企業であり、携帯電話やパソコンなどの電子機器のリファービッシュ品（整備済製品）を取り扱う世界最大級のマーケットプレイスです。日本を含むアジア、欧州、米国など世界17ヶ国で事業を展開しており、販売業者に対する厳格な審査、新しい機器のリファービッシュ方法に関するノウハウ共有、品質と価格の最適なバランスに基づいて販売商品を提供する独自のアルゴリズムの開発などを通じて、リファービッシュ品の高い品質の維持に努めています。購入者に対しては、より安心してリファービッシュ品を購入できるように、1年間の動作保証と30日間の返金保証を無料で自動付帯しており、新品以下の価格かつ、中古品以上の品質と保証を持ち合わせたリファービッシュ品の普及に取り組んでいます。Back Marketでは、サステナブルで環境に優しい事業・活動を続けていくことを企業ミッションとして掲げており、2023年4月には「B Corporation（B Corp）」認証を取得しています。リファービッシュ品は新品と比較した場合、製造プロセスにおける原材料の使用量、水の使用量、電子廃棄物の発生量、大気中への二酸化炭素排出量の全項目において約10分の1となることから、リファービッシュ品の市場拡大を通じて、環境への負荷を低減することを目指しています。https://www.backmarket.co.jp/ja-jp