トップセレブが選出され受賞されるイベント「I Success Awards」で樽谷大助が表彰されました。
I Success Awardsはモナコ、ヴェネチア、カンヌで開催される
起業経営者であるセレブを表彰するイベントの一つ。
ヴェネチア国際映画祭開催時期に合わせて今回のI Success Awardsもヴェネチアで開催されました。
芸術や経済の象徴的な街の一つであるモナコ、ヴェネチア、カンヌで開催することで起業家、投資家、セレブを結びつけるこのイベントは日本人でも極々選ばれた人間しか中枢に入ることは叶いません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331355&id=bodyimage1】
表彰の基準は収益成長やパフォーマンス指標に基づいた認定賞を通じて
持続可能な影響力を持つ企業や個人を表彰する国際的なプラットフォームの一つそれがI Success Awardsです
今回ヴェネチアで開催されるI Success Awardsのベスト100に一般社団法人モナコウィークインターナショナルの樽谷大助が選出され表彰されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331355&id=bodyimage2】
今回樽谷はトップ３の一人として選出され国際フェスティバルにおける慈善家と日本文化大使としてアワードを受賞しました。
今回のスピーカーはあのハリウッド女優のジュリアロバーツの兄であり、自身も俳優のエリックロバーツ。
表彰状をエリックから直接、樽谷に授与されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331355&id=bodyimage3】
妹のジュリアロバーツのサインも貰ってきていただけるとのことで、気軽に電話してきてくれと大変気さくな人物。
エリックロバーツは見た目の雰囲気のままの好人物だったと樽谷から人物評を伺った。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331355&id=bodyimage4】
European Federation of Journalists
会員JP465 N J269フォトグラファー
日本外国特派員協会準会員
（社）モナコウィークインターナショナル
CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
