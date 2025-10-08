【ペアギフトに最適】想いを刻み、日々を彩る ― 職人の手仕事が息づく桜の夫婦箸
日本の伝統美を宿す「天削桜 夫婦箸セット」は、桜の木目を活かした天削加工が施された美しい箸と、揃いの箸置きがセットになった逸品です。桐箱入りで丁寧に包装されており、結婚祝いや引出物、記念日などのお祝いシーンに最適です。
職人の手による仕上げで、箸の先端は滑らかに削られ、口当たりがやさしく、食事の時間をより豊かに彩ります。夫婦箸としてペアで揃えることで、贈る方の気持ちを形に伝えることができるのも魅力です。さらに、桐箱に名入れを施すことができ、名前や日付を入れることで、世界に一つだけの特別なギフトに仕上がります。
箸置きは箸と同じく桜材を用い、手に馴染むやさしい手触りで、日常の食卓にほっとする和の趣を添えます。軽やかでありながら丈夫な素材は、長く使い続けることが可能で、使うたびに木の温もりを感じられるのもポイントです。
桐箱の落ち着いた風合いと桜材の自然な木目が調和し、贈り物としての格と温かみを兼ね備えた特別なセット。人生の節目にふさわしい名入れギフトとして、大切な方へのお祝いにぜひお選びいただきたい逸品です。
天削桜 夫婦箸セット 箸置き付き 桐箱入り～お祝いに名入れお箸
