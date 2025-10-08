【10/16 開催】MagicSuccessを提供するUPDATA、株式会社インゲージ主催カンファレンス「CX×AI Summit」に登壇決定！

株式会社UPDATA

既存顧客営業に特化したカスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess(https://magicsuccess.tech/)（マジックサクセス）」を提供する株式会社UPDATA（本社：東京都港区、代表取締役：岡村雅信）は、株式会社インゲージ主催カンファレンス「CX × AI Summit ～AIで進化する顧客体験戦略～」に登壇いたします。

開催背景

顧客体験（CX）向上は、いまや企業の成長戦略において不可欠な要素です。デジタルトランスフォーメーションが加速する現代において、顧客が製品やサービスと接する全てのタッチポイント、つまりカスタマージャーニー全体での体験の質が、企業の競争力を大きく左右します。

この度開催する「CX × AI Summit ～AIで進化する顧客体験戦略～」ではこのカスタマージャーニーに沿って発生する様々な顧客体験をいかに向上させていくか、その具体的なソリューションと成功事例を深く掘り下げるオンラインカンファレンスです。本サミットでは、各分野のリーディングツールベンダーが登壇し、認知から購入、利用、そして推奨に至るまでの顧客接点ごとに、貴社のビジネス課題を解決し、顧客ロイヤルティとLTV（顧客生涯価値）を最大化するための実践的なアプローチをご紹介します。

最新のテクノロジーを活用した顧客サポートの最適化、パーソナライズされたマーケティング戦略、そしてデータに基づいたCX改善サイクルまで、明日から貴社で実践できるヒントが満載です。ぜひ本サミットにご参加いただき、貴社のCX戦略を推進するヒントを得ていただければ幸いです。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57412/table/29_1_84e62ebab424716fcbb3960847d83917.jpg?v=202510090756 ]

セッション登壇内容

顧客データ活用で、アップ・クロスセルの再現性を高めるフレームワークを公開！

登壇者プロフィール

関戸 翔太

株式会社UPDATA 執行役員

大学在学中に東京都主催の起業家コンテストで優勝。同年にDaDaStock株式会社を設立。その後2008年にUPDATA参画。営業、制作、CSなどを経験した後、不動産テック事業の事業責任者に就任。SMB向けから、中堅・大手向けのサービスに変更し、高い収益性を実現。現在はMagicSuccessのグロースマネージャーおよび不動産テック事業の事業責任者を兼任。

株式会社UPDATA

■カスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess」について

MagicSuccessは、株式会社UPDATAが提供する国産カスタマーサクセスプラットフォームです。強力なノーコードデータ基盤により、あらゆる顧客データを統合し、完璧な360°顧客ビューを構築します。統合データを活用して状態変化を検知するシグナルやヘルススコア、戦略的なエクスパンションを実現するアカウントプラン機能を備え、アップセル・クロスセル率450％向上、チャーン50％削減、担当顧客数2倍といった実績を生み出しています。エンジニア工数をほとんど必要とせず、最短2週間で導入可能です。

https://magicsuccess.tech/



■カスタマーサクセスメディア『CS NOW』

CS NOWはカスタマーサクセス業務に携わっている方、カスタマーサクセス組織を持つ経営者の方、カスタマーサクセスに興味のある経営者や従業員の方向けに、カスタマーサクセスに関する有益なコンテンツを発信する事で、カスタマーサクセス普及や発展を加速させるオウンドメディアです。

https://media.updata.tech/



■会社概要

株式会社UPDATAは「データで人類をアップデートする」をミッションとするDXソリューションの企画・開発・提供をしているテクノロジーベンチャーです。



会社名：株式会社UPDATA(https://updata.tech/)

代表者：代表取締役 岡村 雅信

所在地：東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル5階B室

資本金：8250万円（資本準備金含む）

設立：2007年9月

事業内容：カスタマーサクセス向けの支援ツール、不動産業界向けDXソリューションの提供



■ニュースリリースに関するお問い合わせ

サービス導入、取材等のお問い合わせは下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

