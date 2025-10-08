地域特化型の求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」、累計利用企業数が3,000社を突破
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）が運営する地域特化型の求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」は、2025年9月30日（火）に沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島・愛媛の七拠点における累計利用企業が3,000社を突破したことをお知らせします。
■ジョブアンテナについて
ジョブアンテナは、豊富な求人数と使いやすい検索機能を併せ持つ「地域特化型の求人マッチングサービス」として2016年より沖縄でサービスを開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。
2021年には初の地域展開となる北海道進出を実現し、北海道新聞社とともに道内企業に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ北海道」を開始しました。そして、2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛において各地域の求人・転職メディア市場に参入し、地域に特化した求人マッチングサービスとして自社単独でジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
そしてこの度、サービスのコンセプトである「地域の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」として各地域における大小さまざまな企業から利用されたことから、累計利用企業数が3,000社を突破しました。なお、登録会員数は七拠点合計で11万人を超えており、サービスインからの累計マッチング件数*1は23万件以上となっています。現在「ジョブアンテナ」は、富山および山形への地域展開を計画しています。引き続き沖縄をはじめ各地域での実績をもとに市場でのポジションを強化していくことで、競争優位性の向上に取り組んでまいります。
*1：求職者からの応募件数および「お互いにいいかも」の成立件数を合算
≪各地域のジョブアンテナについて≫
ジョブアンテナ沖縄 ：https://www.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ北海道 ：https://hokkaido.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ福岡 ：https://fukuoka.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ熊本 ：https://kumamoto.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ京都 ：https://kyoto.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ鹿児島 ：https://kagoshima.jobantenna.jp/
ジョブアンテナ愛媛 ：https://ehime.jobantenna.jp/
■「いいかも！」／「“超”いいかも！」機能
気になった企業や求職者に対して「いいかも！」というサインを送り合うことで、双方向な求職活動を実現しています。企業とのメッセージは、お互いに「いいかも！」が成立した際のみ可能なため、求職者は興味のない企業とのやり取りに煩わされることはありません。地域版オリジナルの「“超”いいかも！」も企業や求職者が興味を抱いていることを伝える機能です。「“超”いいかも！」は、「いいかも！」を強調したサインで、受け取った企業や求職者に対してより強く興味を持っていることをアピールします。
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
