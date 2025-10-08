ハイレゾ、東京2025デフリンピックバドミントン日本代表 片山結愛選手に応援メッセージを贈呈

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025（以下、東京2025デフリンピック）バドミントン混合団体戦混合ダブルス日本代表である片山結愛選手の壮行会に出席し、社員一同より応援メッセージを贈りました。

（「片山ゆめを応援する会」提供）

デフリンピックとは、「デフ（Deaf：耳がきこえない）＋オリンピック」を表し、国際的な「きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック」です。国際ろう者スポーツ委員会（ICSD）が主催し、4年に一度の頻度で開催されています。

今年の11月15日に開会する「東京2025デフリンピック」は、デフリンピック100周年の記念すべき大会であり、日本初開催となります。

（東京2025デフリンピック大会エンブレム）

このたび「東京2025デフリンピック」にてバドミントン混合団体戦混合ダブルス日本代表に選出された片山結愛選手の壮行会が、彼女の故郷である香川県綾川町で開催されました。片山選手は当社の2026年新卒入社が内定しており、社員一同より応援メッセージを贈りました。

また、壮行会に先駆けて片山選手がハイレゾ東京オフィスを初訪問した際には、デフリンピック出場に向けた決意が語られました。

（東京オフィスへ来社した片山選手、ハイレゾ代表の志倉よりメッセージを贈りました）

当社は、デフリンピックという国際舞台に挑み続ける選手の皆様の努力と情熱に深い敬意を表するとともに、スポーツがもたらす感動と可能性を社会全体に広めていくことの重要性を認識しております。これからも、スポーツを通じた社会貢献活動の一環として、デフリンピックのさらなる発展に寄与するとともに、片山選手をはじめとする選手の皆様の健闘を力強く支援してまいります。

東京2025デフリンピック開催概要

https://deaflympics2025-games.jp/#gsc.tab=0

名称 第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025（略称：東京2025デフリンピック）

大会期間 2025年11月15日～26日（12日間）

参加国 70～80か国・地域

参加者数 各国選手団等 約6,000人

競技数 21競技



片山ゆめを応援する会

https://www.yumebad.com/



GPUSOROBANについて

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。



株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設予定。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定



会社概要

商号 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸

事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

お問い合わせ先：soroban_support@highreso.co.jp