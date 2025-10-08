「エンタメおまかせ AQUOSキャッシュバックキャンペーン」を開始

シャープ株式会社

シャープは、mini LEDテレビの新ラインアップ『AQUOS』＜HV1ライン＞などの発売を記念して、「エンタメおまかせ AQUOSキャッシュバックキャンペーン」を、本日10月8日より開始します。

本キャンペーンは、本年10月8日から12月22日までの期間中にテレビの対象機種を購入のうえ、キャンペーンサイトに必要事項を記載して応募（※2）いただいたお客さまに、機種に応じた金額（40,000円から5,000円まで）をもれなくキャッシュバック。対象の当社4Kレコーダー（※3）をセットで購入いただくと、キャッシュバック額に10,000円を加算し、最大で50,000円となります。

■ 購入期間：2025年10月 8日（水）～ 2025年12月22日（月）

■ 応募期間：2025年10月14日（火）～ 2026年 1月26日（月）16:59まで

■ キャンペーンサイト：https://jp.sharp/cp/aquos25b/

■ 対象機種／キャッシュバック額：

※1 セブン銀行「ATM受取」での受け取りとなります。キャッシュバックの受け取り期限は、セブン銀行からの案内通知（Eメール）が届いてから30日以内です。

※2 応募にはレシート／領収書、テレビ本体向かって左側の背面にある形名・製造番号が入ったラベルの画像および4Kレコーダーの保証書の画像が必要です。

※3 4Kレコーダーの対象機種は、＜4B-C40GT3/4B-C20GT3＞です。テレビと4Kレコーダーの購入日が異なる場合も応募いただけます。いずれもキャンペーン期間内に購入し、同時に応募いただく必要があります。

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

【ニュースリリース全文】

https://corporate.jp.sharp/news/251008-a.html