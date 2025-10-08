株式会社エンセッション、新しいキャリア伴走サービス『キャリアセッション』を福利厚生サービスPerkにて提供開始

株式会社エンセッション

株式会社エンセッション（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋悠人）は、2025年9月18日よりウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 仲 暁子）が提供する福利厚生サービス Perkにサービス掲載パートナーとして参画し、会員を対象に、キャリア伴走サービス『キャリアセッション』の優待サービスを開始しました。

概要

本サービスは、「じっくり向き合うと “働く” がしっくりくる。」をコンセプトに、自己理解から選択・行動・定着までを一貫して支援する、新しいキャリア支援モデルです。

国家資格・国際資格を有し、実績豊富なプロフェッショナルが伴走し、働く一人ひとりの“自分らしい働き方”の実現を、納得感をもって丁寧にサポートします。

背景｜選べる時代に増える「選べない」悩み

働き方の多様化、副業や転職の自由度の高まりにより、私たちは「選べる時代」を生きています。

しかし一方で、「何を選べばよいのか」「どこに向かえば納得できるのか」が分からず、キャリアの迷いや停滞を抱えるビジネスパーソンも増えています。

特に30～40代のミドル層では、「なんとなく今の働き方に違和感がある」「どう変えればいいか分からない」といった声が後を絶ちません。

エンセッション代表の高橋は、これまでに数百名のビジネスパーソンのキャリア支援を行ってきた中で、こうした迷いに共通する根本課題と向き合ってきました。

その経験と、「もっと本質的に支えられる仕組みをつくりたい」という思いから生まれたのが、『キャリアセッション』です。

本サービスは、単なる相談やアドバイスではなく、“自分の核”を言語化し、行動につなげ、納得して進んでいくためのキャリアの“ナビゲーター”として機能します。

『キャリアセッション』の3つの約束

こんな方におすすめです

ご利用方法

- 「気づき」にとどまらず、意思決定・行動・実現までを一貫して支援。転職・副業・起業など、あらゆる選択肢への一歩をしっかり後押しします。- 独自の診断「キャリアコアレポート」を用いて、心の奥にある違和感や願いを9つの軸で言語化。自分の内面と向き合うことで、自分らしいキャリアの軸が見えてきます。- 担当は国家資格・国際資格を持つ実績豊富なエキスパートのみ。「あなた専用チーム」を作り、信頼できる仲間がキャリアの道のりをナビゲートします。- なんとなく今の働き方に違和感がある- 転職か、現職での挑戦か、方向性を見極めたい- 自己理解はしたけど、次の行動に移せていない- 年収や知名度ではなく、「納得できる働き方」を大切にしたい- 副業や独立などの可能性も含めて検討したい

キャリアセッションサービスページ(https://career-session.jp/)より、無料で体験セッションにお申し込みいただけます。その後、ご希望に応じていくつかのコースをご案内いたします。

代表コメント｜株式会社エンセッション 代表取締役 高橋悠人

株式会社エンセッション 代表取締役 高橋悠人

働くことに、「こうしなければならない」なんて本当はいりません。

私たちは、そんな思い込みから自由になり、自分の価値観を軸に“しっくりくる働き方”を実現することを支援しています。

キャリアセッションは、自分の内面と丁寧に向き合い、選択肢を整理し、行動し、定着していく、その旅路に伴走する新しいサービスです。

キャリアは長いドライブのようなもの。私たちは、地図を広げて隣に座り、ときに問いを投げかけ、ともに進む方向を考える“ナビゲーター”でありたいと願っています。

【ウォンテッドリー株式会社 】

所在地：東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F

代表者：代表取締役 仲 暁子

事業内容：ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営

https://www.wantedly.com

【株式会社エンセッション】

所在地：東京都中央区

代表者：代表取締役 高橋悠人

設立：2024年3月

事業内容：キャリア支援事業、コンサルティング事業、有料職業紹介事業、クラフト事業

会社URL：https://ensession.jp/

サービスサイトURL：https://career-session.jp/