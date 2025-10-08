個性とトレンドをプラスする“くすみカラー”冷蔵庫　AQUA 2ドア冷凍冷蔵庫「SIMPLE＋」シリーズ 新モデル発売

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、キッチン小物やインテリア雑貨のような“くすみカラー”を新たに採用した、単身・少人数世帯向けの2ドア冷凍冷蔵庫「SIMPLE＋（シンプル・プラス）」シリーズの最新モデル(品番：AQR-16A）を、2025年10月17日（金）に発売いたします。

「一人暮らし、二人暮らしの自分たちが買うなら、どんな色の冷蔵庫？」という当社の女性スタッフの企画から実現した、ありそうでなかった冷蔵庫。白や黒の定番カラーではなく、個性的でトレンド感のある“くすみカラー”を取り入れた、誰かに見せたくなるようなおしゃれな冷蔵庫が誕生しました。

今回採用したのは、モダンなインテリアにも合わせやすい「モスグレー」と、ナチュラルな空間に良く似合う「グレージュ」の2色。設置場所の雰囲気やお好みに合わせて、自分らしいコーディネートをお楽しみいただけます。

もちろん、色だけでなく、機能や使い勝手にもこだわりました。忙しい日々をしっかり支えるクラスNo.1(※1)サイズの大容量冷凍室は、3段の引き出しタイプで、まとめ買いした冷凍食品や作り置き料理の整理も簡単。インバーターコンプレッサーを搭載した省エネ設計で、家計にもやさしい仕様です。

【「SIMPLE＋（シンプル・プラス）」シリーズ「AQR-16A」の主な特長】

１. 選べる2色。まるでインテリア雑貨のような“くすみカラー”の冷蔵庫

２. クラスNo.1！(※1)整理しやすい3段78Lの大容量冷凍室

３. インバーターコンプレッサー搭載。家計にやさしい省エネ・静音設計

４. 背面壁ピタ設置(※2)OK！耐熱トップテーブルにオーブンレンジも置ける(※3)

１. 選べる2色。まるでインテリア雑貨のような“くすみカラー”の冷蔵庫

生活に豊かさをPLUSする「SIMPLE＋」シリーズに新たに仲間入りしたのは、ありそうでなかった、キッチン小物やインテリア雑貨のようなニュアンスカラーのおしゃれな冷蔵庫。モダンなインテリアにも合わせやすい「モスグレー」と、ナチュラルな空間に良く似合う「グレージュ」の2色展開で、お部屋の雰囲気やお好みに合わせて、自分らしいコーディネートをお楽しみいただけます。

＜冷蔵庫企画グループ 担当スタッフのコメント＞

「とりあえず買う」ではなく「これが欲しい！」と言って貰いたい！

そんな想いでこだわりを詰め込みました。

一人暮らしにも“自分らしい”選択肢をご提案します。

２. クラスNo.1！(※1)整理しやすい3段78Lの大容量冷凍室

単身・少人数世帯は、冷凍室の活用が節約のポイントです。忙しい日々をしっかり支えるクラスNo.1(※1)の大容量冷凍室には、AQUAの人気冷蔵庫「TZシリーズ」と同タイプの3段引き出し形状を採用。見やすく整理がしやすいので、まとめ買いした食材の管理や作り置き料理の保存にも便利。冷蔵室や冷凍室で重ねて使えるフタ付き小物ボックスと製氷皿付きです。

※1：定格内容積200L以下クラスの国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において。2025年10月現在。当社調べ。

３. インバーターコンプレッサー搭載。家計にやさしい省エネ・静音設計

インバーターコンプレッサーを搭載した省エネ設計で、2021年省エネ基準達成率116%、年間消費電力量269kWh/年を実現。約20dBと静音性能も高く、ワンルームや1Kのお部屋に置いても騒音が気になりにくくなっています。

４. 背面壁ピタ設置(※2)OK！耐熱トップテーブルにオーブンレンジも置ける(※3)

単身や少人数世帯向けの容量・サイズだからこそ、置きやすさにもこだわりました。冷蔵庫の背面側は、壁にぴったり付けて設置(※2)することが可能。また、冷蔵庫の上にオーブンレンジやトースターが置ける耐熱トップテーブル(※3)を採用しているので、限られた空間を有効活用することができます。

※2：壁ピタは背面の設置のみとなります。

※3：オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜お客さまのお問い合わせ先＞ 9:00～18:30（365 日）

アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル：0120-880-292

携帯電話からはナビダイヤル：0570-040-292（有料）