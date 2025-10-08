「MAPPLE地図プラグイン for kintone」がCybozu Days 2025に出展
株式会社昭文社ホールディングス （本社：東京都千代田区、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード 9475、以下、昭文社ホールディングス）の子会社である株式会社マップル （本社：同上、代表取締役社長 大日方祐樹、以下、マップル）は、2025年10月27日（月）・28日（火）に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「Cybozu Days 2025」に出展いたします。
Cybozu Daysは、サイボウズ株式会社が主催する、年に一度の最大のイベントです。今年は「ノーコードAIランド」をテーマに、様々なセッションや140以上のパートナー企業の展示が行われます。サイボウズ製品と組みあわせて使える連携サービスや、DXをガイドするパートナーと出会える場となっています。
■ Cybozu Days開催概要
日時：2025年10月27日（月）11:00～18:00 ／ 2025年10月28日（火）10:30～17:30
（展示エリアは12:00 オープンです）
場所：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 4～7ホール（小間番号：M-30）
お申し込み：https://days.cybozu.co.jp/ ※事前登録制（無料）
当社ブースでは、kintoneに蓄積された住所データとマップルの地図を連携させる「MAPPLE地図プラグイン for kintone」をご紹介いたします。地図へのマッピングの手軽さを実際に体験いただけるデモ環境をご用意しておりますので、ぜひブースへお立ち寄りください。
■「MAPPLE地図プラグイン for kintone」について
kintoneに登録された住所情報を、地図上にプロットする地図連携プラグインです。ノーコードでプラグインの設定だけですぐに利用を開始できます。地図の利用ライセンスも込みのオールインワンパッケージを、毎月定額でご利用いただけます。業務効率の向上はもちろん、新たなビジネス機会の創出にも貢献します。
kintone アプリ上での表示イメージ
＜主な機能＞
- 住所情報を地図上にマッピングし、位置関係を可視化します
- 地図を中心にレコードを絞り込みます
- レコードの条件によってマーカーの色分けが可能です
＜主な利用シーン＞
- 顧客・案件の所在地を地図上で可視化し、訪問計画を支援
- 不動産物件の場所を地図上で可視化し、不動産の立地や住環境の確認を容易に
- 複数拠点や設備の管理を地図ベースで行い、直感的な情報把握を実現
- 募集している求人情報の所在地を地図上で管理し、求職者への最適な情報提供を可能に
詳しくは製品ページ、https://mapple.com/products/kintone-map/ をご覧ください。
kintoneに「地図」という新たな価値を加えませんか？
「MAPPLE地図プラグイン for kintone」が、日々のkintone活用を、より効率的なものにするためのお手伝いをいたします。
Cybozu Days 2025にご来場の際は、ぜひMAPPLEブースにお立ち寄りください。
皆様とお会いできるのを心より楽しみにしております。
※今回の取組は、SDGsの17のゴールのうち、特に17番に貢献するものと考えています。
株式会社マップル
所在地 ：東京都千代田区麹町３丁目１番地
代表者 ：代表取締役社長 大日方 祐樹
URL ：https://mapple.com/
事業内容：地図・ガイド情報等を基にしたデジタルデータベースの企画・制作・販売・使用許諾およびそれらを活用したサービスの提供
製品・サービスに関するお問い合わせ :
https://biz.mapple.com/kintone-inq/