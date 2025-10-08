ストッキングなどにも使える、新開発「デリケート外刃」搭載の新「毛玉とるとる」誕生

マクセルイズミKC-NW825-C、KC-NW825-KKC-NR525-C、KC-NR525-VKC-NB325-H、KC-NB325-P

マクセルイズミ株式会社(代表取締役社長：平林 章／以下、マクセルイズミ)は、ストッキングやタイツなど、これまでケアが難しかった衣類にも対応する「デリケート外刃*1」を新たに開発し、暮らしのなかに自然と溶け込むデザインを追求した新モデル「毛玉とるとる」シリーズ(以下、新モデル)を、10月23日より全国で発売します。

マクセルイズミの毛玉取り器「毛玉とるとる」シリーズは、40年間*2にわたり研究開発を重ね、累計出荷台数約700万台を突破*3したロングセラー製品です。毛玉を手軽に除去することで、衣類の美しさを保ち、長く着続けられる状態に導く、環境に配慮したサステナブルなアイテムです。特にファッション感度の高い20～40代の女性を中心に、衣類を長く美しく保ちたいというニーズに応える製品として開発されました。

毛玉は秋冬のニット類だけでなく、春夏のカットソーやインナーなどにも発生するため、毛玉取り器は季節を問わず活躍するアイテムです。近年、ファッションの多様化により、ストッキングやタイツ、薄手のニットなど繊細な衣類が増加しています。これらの衣類は毛玉ができやすい一方で、従来の毛玉取り器では生地を傷めるリスクがあり、十分なケアが難しいという課題がありました。

そこで、マクセルイズミは長年培ってきた刃の技術を活かした「デリケート外刃*1」を開発しました。今までデリケートな衣類への使用をあきらめていた方でも、ためらわずに使用いただけます。

今回の新モデルは、季節を問わず衣類を美しく保ちたいというニーズに応える製品として、日常の衣類ケアをより快適にサポートします。

また、機能性だけでなく、暮らしのなかに自然と溶け込むデザインにもこだわりました。インテリアに調和する落ち着いたカラーと、見せ置きしても美しく圧迫感のないミニマルなフォルムを採用しています。使わないときも、付属の「ふわふわリング」や「デリケート外刃*1」もすっきりと収納できるスタンド付きで、リビングや玄関などどこにおいても、生活空間の美しさを損なわないたたずまいを実現しています。使いやすさと美しさを両立した毛玉取り器です。

「デリケートな衣類もいつまでも長く、きれいに」「暮らしに馴染む、やさしいたたずまい」を実現し、「お気に入りの一着を、長く着続けたい」という思いに寄り添った、日々の衣類ケアをサポートする製品です。

■製品の特長

1. ストッキングやタイツなどの繊細な衣類にも使える、「デリケート外刃*1」

2. 生地の風合いを守る「ふわふわリング」2種(Long/Short)

3. 生地に合わせて選べる2つのモード(Care/Power)

4. 着たままでも毛玉カットOK*4

5. 暮らしのなかに自然と溶け込むたたずまいを追求したデザイン

6. 充電式、充電・交流式 USB Type-C(R)対応*5

■製品情報

マクセルイズミは、今後もお客様の多様なニーズに応えるため、さまざまなライフスタイルに合った商品開発に取り組むとともにラインアップの拡充を図り、快適な生活をサポートしていきます。

*1 デリケート外刃：KC-NW825のみ付属

*2 40年間：旧社名である(株)泉精器製作所が1985年に開発し製品化して以来

*3 累計出荷台数約 700万台を突破：2009年～2025年3月時点の出荷実績(自社調べ)

*4 着たままでも毛玉カットOK：着衣状態で使用する時はふわふわリングを装着し、「Care」モードで使用してください。また、「Power」モードで使用しないでください。

*5 USB Type-C(R)対応：USBケーブル(Type-C)付属。USB電源アダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター (IRC-23)を使用してください。

■商標

・記載されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

・USB Type-C(R) は、USB Implementers Forum の登録商標です。

■「毛玉とるとる」のWebサイト

https://www.izumi.maxell.co.jp/kaden/kedama/

■お客様からのお問い合わせ先

マクセル製品 お客様ご相談センター

電話：0570-783-137(ナビダイヤル)

■特長

1. ストッキングやタイツなどの繊細な衣類にも使える、「デリケート外刃*1」

従来の毛玉取り器の刃では、刃の開口部が大きいため、ストッキングやタイツなどの繊細な衣類を傷めてしまうリスクがありました。マクセルイズミはこの課題に対して、生地を傷めず毛玉だけを除去できるよう開口部を極小口径にした「デリケート外刃*1」を自社開発しました。これにより、ストッキング、タイツ、レギンス、ブラウス、靴下、Tシャツ、伸縮性のある生地など、薄手の衣類にも使えるようになりました。

ストッキングに使用している様子（KC-NW825‐W デリケート外刃*1使用）KC-NW825‐Wにデリケート外刃*1を装着(イメージ)

2. 生地の風合いを守る「ふわふわリング」2種(Long/Short)

生地に合わせてリングの付け替えが可能です。「ふわふわリング」が、刃と生地の間にすき間をつくり、生地のやわらかさや肌ざわりはそのままに毛玉だけをしっかりカットします。

「ふわふわリング」付け替えの様子ふわふわリング（左：Short 右：Long）

3. 生地に合わせて選べる2つのモード(Care/Power)

毛玉の状態や衣類の素材に合わせて、回転の向きを切り替えられます。やさしく整える「Care」モードと、しっかり除去する「Power」モードの2つのモードがあります。

正転、逆転で刃の当て方を変えることで、回転数を落とさずに生地に合わせた毛玉ケアを可能にします。

Careモード/Powerモード(KC-NW825)Careモード/Powerモード(KC-NR525/KC-NB325)

4. 着たままでも毛玉カットOK*2

衣類を平らなところに置いて毛玉をカットするのはもちろん、服を着たままでも毛玉をカットすることができます。

着たままカットの様子*2

5. 暮らしのなかに自然と溶け込むたたずまいを追求したデザイン

「ふわふわリング」や「デリケート外刃*1」をすっきり収納できるスタンド付き。使わないときも、暮らしのなかに自然と馴染むデザインです。

■主な仕様

KC-NW825-KKC-NR525-C

*1 デリケート外刃：KC-NW825のみ付属

*2 着たままでも毛玉カットOK、着たままカットの様子：着衣状態で使用する時は「ふわふわリング」を装着し、「Care」モードで使用してください。また、「Power」モードで使用しないでください。

*3 KC-NW825：お買い上げ時は、あらかじめ本体にデリケート外刃が装着されています

*4 KC-NR525 / KC-NB325 : お買い上げ時は、あらかじめ本体にスタンダード外刃52mmが装着されています。

KC-NB225：お買い上げ時は、あらかじめ本体にスタンダード外刃45mmが装着されています。

※製品の仕様は予告無く変更になる場合があります。